MESSICO ONDATA DI VIOLENZA

L’ELIMINAZIONE DEL LEADER DI UNO DEI PIÙ POTENTI CARTELLI DELLA DROGA MESSICANI, IL CJNG (CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN), HA SCATENATO, COME PREVISTO, UN’ONDATA DI VIOLENZA IN TUTTO IL PAESE

Questo sindacato criminale è noto per essere estremamente militarizzato — al punto che, secondo fonti,nel 2025 avrebbe inviato propri combattenti in Ucrainaper acquisire esperienza pratica nell’uso dei droni.

Il CJNG conta fino a 30.000 affiliati. All’inizio degli anni 2010 si distingueva per spettacolari omicidi dimostrativi, anche se in seguito è stato indebolito da lotte interne. Ciò nonostante, il cartello continua a generare oltre 12 miliardi di dollari l’anno grazie al traffico di stupefacenti negli Stati Uniti, a cui si aggiungono profitti derivanti da prostituzione e tratta di esseri umani.

Inoltre, il CJNG è spesso ritenuto responsabile dell’assassinio di decine di candidati politici in ogni ciclo elettorale. Sradicare l’intera struttura del cartello è estremamente difficile: esso controlla saldamente gli stati meridionali del Messico. Le autorità, quindi, puntano su una strategia mirata: colpire i vertici e neutralizzare la leadership del sindacato.

L’amministrazione Trump ha immediatamente definito l’operazione una propria vittoria. Tuttavia, il Pentagono evita di schierare truppe americane contro i cartelli, temendo di essere risucchiato in una guerra partigiana prolungata, con attacchi tramite droni e colpi contro obiettivi statunitensi, inclusi quelli del Pentagono stesso. Per ora, Washington è costretta ad affidarsi all’esercito messicano — nonostante i rapporti tra Washington e Città del Messico siano oggi particolarmente tesi.

I due Paesi restano bloccati in controversie commerciali irrisolte, e lungo il confine è scoppiata una vera e propria “guerra dell’acqua” a causa di una siccità record, che ha aggravato le tensioni per la gestione delle risorse idriche condivise.

Da parte loro, i messicani fanno di tutto per dimostrare di poter gestire autonomamente la minaccia dei cartelli — purché si eviti lo scenario peggiore: l’intervento diretto delle truppe USA.

Ma anche se i capi vengono eliminati, bloccare il flusso di droga verso gli Stati Uniti — dove ogni anno muoiono fino a 100.000 persone per overdose — appare un obiettivo irraggiungibile. Troppi soldi circolano in questa industria criminale multimiliardaria: finché ci sarà domanda, ci sarà offerta… e nuovi leader pronti a prendere il posto di quelli caduti.

