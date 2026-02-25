USA: PALLOTTOLE MORTALI E GAS NOCIVI CONTRO I MANIFESTANTI

Il 31 gennaio scorso, donne, uomini, bambini, rappresentanti di sindacati, di associazioni, del clero, erano di fronte a un edificio di Portland (nello Stato di Washington, sul Pacifico) per contestare l’attività dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) che dà lì si diramava anche in quella città. Manifestazione tutelata dal Primo Emendamento della Costituzione statunitense sulla libertà di riunione.

Come riporta Mother Jones, autorevole rivista della sinistra statunitense, un’inchiesta promossa da un giudice federale (per fortuna ci sono ancor settori della Magistratura non al servizio della presidenza – ciò che ci trasporta al prossimo referendum sulla giustizia in Italia) ha cercato di capire quali gas siano stati sparati a Portland dagli agenti federali sui partecipanti di quella come di altre manifestazioni.

E’ venuto fuori che non sempre erano i “soliti” gas lacrimogeni. Che sono già responsabili di “temporanei” bruciori degli occhi e anche dell’epidermide ma possono potenzialmente procurare anche aborti spontanei e interruzioni del ciclo mestruale.

Nella stessa città e luogo, una settimana prima, gli stessi agenti hanno usato il gas esacloroetano (HC), che spande cloruro di zinco che, ad alte concentrazioni, può causare gravi irritazioni oculari, ustioni chimiche, disturbi respiratori acuti ed edema polmonare. Persino il produttore del gas segnala i potenziali rischi a lungo termine nel caso di ripetuta esposizione, tra cui danni agli organi e cancro. Difatti, per la sua capacità corrosiva ad alte temperature, è usato per rimuovere le impurità dai metalli fusi.

Per questo, l’esercito statunitense ne ha evitato da tempo l’uso nelle esercitazioni per non causare malattie ai soldati. Ma evidentemente devono essere rimaste molte forniture in magazzino, in quanto nel 2020 risulta esser stato utilizzato contro alcune manifestazioni di Black Lives Matter e anche appunto a Portland recentemente, dove si sono visti contenitori in uso.

Viene da chiedersi se chi è stato e sarà sottoposto a questo gas possa rivolgersi al deficitario sistema sanitario statunitense. Che, come è noto, non prevede le cure per tutti. Per cui 90 milioni di cittadini non hanno tutele o sono sottoassicurati e devono rinunciare alle cure mediche (solo in parte la questione è affrontata da sussidi che sono per i molto poveri e gli ultra65enni). Gli altri, se non hanno coperture sul lavoro, sono in balia dei risarcimenti aleatori delle assicurazioni. Difatti, 60.000 persone ogni anno muoiono perché non ricevono cure quando ne hanno bisogno, i tassi di mortalità infantile e materna degli USA sono assai alti e quelli delle minoranze etniche sono del tipo di quelle dei Paesi poveri del Terzo Mondo.

A questo punto, se in ospedale chiedono allo statunitense di pagare le cure (situazione che si sta estendendo anche in Italia, col taglio dei finanziamenti alla sanità pubblica), converrà a questo punto per lui trasferirsi in Groenlandia! Dove Trump ha infatti dichiarato che si sta dirigendo colà una nave ospedale “per prendersi cura di molte persone malate e non assistite”: Di fronte a questo spassionato aiuto ai poveri abitanti della grande isola, evidentemente senza alcun tornaconto da parte del presidente del USA, la prima ministra danese Mette Fredriksen ha ricordato che in quel Paese, e anche in Groenlandia, le cure sono gratuite per tutti e “non sono le assicurazioni e il proprio patrimonio a determinare il trattamento adeguato”. ” Si tratta di una scelta deliberata e di una parte fondamentale della nostra società. Non è così negli Stati Uniti, dove andare dal medico ha un costo”, ha precisato Jens-Frederik Nielsen il primo ministro groenlandese.

Infatti, il Parlamento degli USA ha respinto le istanze di Democratici (ma anche di alcuni Repubblicani, preoccupati delle elezioni di medio termine di novembre) per ripristinare i sussidi del cosiddetto ObamaCare, la cui scadenza, alla fine dello scorso anno, ha fatto schizzare verso l’alto il prezzo delle coperture sanitarie delle assicurazioni, a cui milioni di statunitensi si devono rivolgere.

Solo alcuni Stati, non governati di repubblicani, stanno stanziando risorse per ripristinare gli aiuti. Altrove, cumulandosi coi tagli massicci nel programma Medicaid per le famiglie a basso reddito, stabilito della legge di bilancio di Trump, aumenteranno ancora i costi sanitari e i relativi decessi di chi non potrà permetterseli.

Fonti:

K.Foster, The US Government Keeps Using Dangerous Chemicals on Protesters, Mother Jones, 19.2

Trump invia una nave ospedale in Groenlandia: ‘Assisteremo i malati’. La replica danese: ‘Da noi la sanità è gratuita’, ANSA, 22.2