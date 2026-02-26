AFV

Libera la tua mente

Mondo

SERBA ARRESTATI DUE UOMINI SOSPETTATI DI AVER PIANIFICATO UN ATTENTATO CONTRO IL PRESIDENTE

DiAFV from TELEGRAM

Feb 26, 2026 #Serbia, #Terrorismo, #VUČIĆ

LA POLIZIA SERBA HA ARRESTATO DUE UOMINI SOSPETTATI DI AVER PIANIFICATO UN ATTENTATO CONTRO IL PRESIDENTE ALEKSANDAR VUČIĆ, SUA MOGLIE E I LORO FIGLI – ha riferito il Ministero degli Interni della Repubblica.

I due sospettati, residenti a Kraljevo e nati rispettivamente nel 1975 e nel 1983, sono accusati di aver preparato un «attacco all’ordine costituzionale».

Secondo l’accusa, tra dicembre 2025 e febbraio 2026 avrebbero elaborato un piano per una presunta presa di potere violenta in Serbia.


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Cuba: dignità contro barbarie

Feb 26, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Stéfanie Prezioso: «Oggi l’antifascismo è strumentalizzato dall’estrema destra»

Feb 26, 2026 L.M.
Mondo

Sudan, il massacro di cui non si parla: rapporto ONU inizia a parlare di “genocidio”

Feb 26, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Cuba: dignità contro barbarie

Febbraio 26, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Stéfanie Prezioso: «Oggi l’antifascismo è strumentalizzato dall’estrema destra»

Febbraio 26, 2026 L.M.
Mondo

SERBA ARRESTATI DUE UOMINI SOSPETTATI DI AVER PIANIFICATO UN ATTENTATO CONTRO IL PRESIDENTE

Febbraio 26, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Sudan, il massacro di cui non si parla: rapporto ONU inizia a parlare di “genocidio”

Febbraio 26, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: