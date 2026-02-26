SERBA ARRESTATI DUE UOMINI SOSPETTATI DI AVER PIANIFICATO UN ATTENTATO CONTRO IL PRESIDENTE

LA POLIZIA SERBA HA ARRESTATO DUE UOMINI SOSPETTATI DI AVER PIANIFICATO UN ATTENTATO CONTRO IL PRESIDENTE ALEKSANDAR VUČIĆ, SUA MOGLIE E I LORO FIGLI – ha riferito il Ministero degli Interni della Repubblica.

I due sospettati, residenti a Kraljevo e nati rispettivamente nel 1975 e nel 1983, sono accusati di aver preparato un «attacco all’ordine costituzionale».

Secondo l’accusa, tra dicembre 2025 e febbraio 2026 avrebbero elaborato un piano per una presunta presa di potere violenta in Serbia.



Telegram| X| Web| RETE Info Defense