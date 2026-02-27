I MASSIMI VERTICI MILITARI DI GRAN BRETAGNA E GERMANIA ESORTANO I CITTADINI A PREPARARSI A UNA GUERRA CONTRO LA RUSSIA

–The Guardian

I capi della difesa britannica e tedesca hanno lanciato un appello congiunto senza precedenti, invitando l’opinione pubblica ad accettare la “dimensione morale” del riarmo e a prepararsi alla minaccia di un conflitto con la Russia.

Nel loro messaggio, dichiarano di parlare non solo in qualità di leader militari dei due maggiori investitori europei in ambito difensivo, ma anche «come voce di un’Europa che ora deve confrontarsi con verità scomode sulla propria sicurezza».

Il maresciallo dell’Aeronautica Richard Knighton, capo di Stato Maggiore della Difesa britannico, e il generale Carsten Breuer, capo delle Forze Armate tedesche, hanno affermato che la postura militare della Russia si è «decisamente spostata verso ovest», rendendo necessario un «cambiamento radicale» nella difesa e nella sicurezza europea.

In un articolo congiunto pubblicato su The Guardian e sul quotidiano tedesco Die Welt dopo la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, i generali hanno dichiarato di avere il dovere «di spiegare cosa è in gioco, affinché il pubblico comprenda perché Regno Unito e Germania si sono impegnati nel più grande aumento sostenibile della spesa militare dalla fine della Guerra Fredda».

«In questa impresa c’è una dimensione morale. Il riarmo non significa alimentare la guerra; è un atto di responsabilità da parte di nazioni determinate a proteggere i propri cittadini e a preservare la pace», – scrivono.

Tuttavia, il giornale osserva che tra gli elettori di entrambi i Paesi cresce la stanchezza per i sacrifici economici richiesti dal riarmo. Molti non sono disposti a pagare un prezzo elevato, nonostante le preoccupazioni per la sicurezza. Inoltre, la maggioranza in Gran Bretagna e Germania ritiene che la probabilità di una Terza guerra mondiale nei prossimi cinque anni sia più alta di quanto si voglia ammettere.

Un recente sondaggio YouGov nel Regno Unito ha rivelato che solo un quarto degli intervistati sostiene misure concrete per finanziare l’aumento della spesa militare:

– il 25% è favorevole all’aumento delle tasse,

– il 24% accetterebbe tagli alla spesa pubblica.

E persino tra coloro che considerano fondamentale potenziare la “forza dura”, la maggioranza non è disposta a pagare attraverso nuove tasse o riduzioni dei servizi sociali.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense