Vietnam: le località si preparano alla giornata nazionale delle elezioni

Il 15 marzo 2026 il Vietnam tornerà alle urne per eleggere i deputati della XVI Assemblea Nazionale e i membri dei Consigli Popolari. Con un calendario abbreviato e nuove procedure coerenti con l’amministrazione a due livelli, le località accelerano i preparativi per un voto sicuro e ordinato.

VNA/VNS – 25 febbraio 2026

HÀ NỘI — Le località di tutto il Paese stanno intensificando i preparativi per la giornata nazionale delle elezioni, prevista per domenica 15 marzo.

In quel giorno, gli elettori in tutto il Paese si recheranno alle urne per eleggere i deputati della XVI Assemblea Nazionale e i membri dei Consigli Popolari a livello provinciale e comunale per il mandato 2026–2031.

L’evento è un grande appuntamento politico e una festa nazionale, che riflette la titolarità popolare, la volontà e le aspirazioni del popolo nella costruzione di uno Stato socialista di diritto del popolo, dal popolo e per il popolo.

Il 14 febbraio 2026, il Consiglio Elettorale Nazionale ha emanato una risoluzione che annuncia un elenco di 864 candidati in corsa per 500 seggi nella XVI Assemblea Nazionale, distribuiti in 182 collegi elettorali in tutto il Paese.

Gli elenchi ufficiali dei candidati sono stati affissi presso i seggi elettorali.

La campagna elettorale inizia con la pubblicazione dell’elenco ufficiale dei candidati e termina 24 ore prima dell’inizio delle votazioni.

Almeno 10 giorni prima del giorno delle elezioni, gli organi elettorali devono esaminare e risolvere reclami e denunce relativi ai candidati.

Non oltre cinque giorni prima della giornata elettorale, gli organismi incaricati della compilazione delle liste elettorali devono risolvere i reclami relativi all’iscrizione degli elettori.

Voto anticipato

In alcune località è stato organizzato il voto anticipato per garantire che i cittadini impegnati a lungo termine fuori sede possano esercitare i propri diritti.

Il Comitato Elettorale di Hồ Chí Minh City ha emanato un piano per il voto anticipato in quattro seggi elettorali nel quartiere di Phước Thắng, nel quartiere di Tam Thắng e nella municipalità di Long Sơn (in precedenza parte della provincia di Bà Rịa–Vũng Tàu).

Le votazioni anticipate si svolgeranno dalle 7:00 alle 19:00 del 26 febbraio.

Al seggio elettorale n. 4 nel quartiere di Tam Thắng, le votazioni si terranno dal 26 febbraio fino alle 19:00 del 14 marzo, per agevolare esperti e lavoratori impegnati in progetti di costruzione fuori sede.

Si prevede che oltre 4.000 elettori parteciperanno al voto anticipato in queste sedi.

Nel frattempo, nella provincia centrale di Nghệ An, il Consiglio Elettorale Nazionale ha autorizzato il voto anticipato in 55 seggi elettorali, distribuiti in 31 collegi, in 12 municipalità montane e di confine.

Le votazioni si svolgeranno il 13 marzo, due giorni prima della giornata nazionale delle elezioni, per far fronte a un territorio difficile e a popolazioni disperse.

Anche la Zona Speciale di Bạch Long Vĩ, nella città settentrionale di Hải Phòng, situata a circa 120 miglia nautiche dalla terraferma, dove gli spostamenti sono difficili e fortemente dipendenti dalle condizioni meteorologiche e dai mezzi di trasporto, ha ottenuto l’autorizzazione del Consiglio Elettorale Nazionale a votare il 14 marzo, un giorno prima della data elettorale nazionale.

Preparativi accurati

In tutte le province e città del Paese, i preparativi vengono attuati in modo coordinato e conforme alla legge, garantendo tempi e qualità.

La costituzione degli organismi elettorali, il rafforzamento della sicurezza e l’intensificazione della supervisione sono elementi chiave per garantire elezioni democratiche, sicure e conformi alla normativa.

Il 21 maggio 2025, la XV Assemblea Nazionale ha approvato una risoluzione per abbreviare la durata del mandato della XV Assemblea Nazionale e dei Consigli Popolari per il periodo 2021–2026, fissando al 15 marzo 2026 la data delle elezioni per la XVI Assemblea Nazionale e per i Consigli Popolari del successivo mandato quinquennale.

Le elezioni sono previste con oltre due mesi di anticipo rispetto al consueto e incorporano importanti novità in seguito alle modifiche alla Legge sull’elezione dei deputati all’Assemblea Nazionale e ai Consigli Popolari.

La legge modificata si allinea al modello di governo locale a due livelli e snellisce le procedure.

I comitati popolari a livello comunale hanno ora l’autorità di determinare i seggi elettorali e di riferire ai comitati popolari a livello provinciale, che possono modificare le decisioni se necessario.

Le modifiche mirano ad abbreviare le procedure e a chiarire il decentramento.

Un’altra novità significativa è l’accorciamento del calendario elettorale.

Il periodo tra la fine della presentazione delle candidature e il giorno delle elezioni è stato ridotto da 70 giorni a 42 giorni.

Anche le scadenze corrispondenti per le consultazioni, la pubblicazione degli elenchi dei candidati e la risoluzione dei reclami sono state ridotte, per garantire coerenza ed efficienza pratica.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog