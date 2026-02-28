BREAKING NEWS. IRAN RISPONDE COLPENDO BASI USA IN MEDIO ORIENTE

—Basi di Abu Dhabi, Giordania e Bahrain prese di mira:

L’Iran lancia un’altra ondata di attacchi contro basi militari in Giordania, Abu Dhabi e Bahrain, colpendo infrastrutture chiave con missili ad alto impatto.

Il Pentagono ha dichiarato che l’aggressione contro l’Iran si chiama “Furia epica”.

Nel frattempo, si riferisce che sono stati lanciati missili dallo Yemen. Gli Houthi sono entrati in guerra.

Sono iniziati i primi attacchi aerei contro Israele – almeno un attacco aereo nella zona di Tel Aviv.

