GINEVRA, LA PROPOSTA USA ALL’IRAN PORTERÀ ALLA GUERRA

GLI STATI UNITI, NEI COLLOQUI CON L’IRAN A GINEVRA, CHIEDONO CHE TEHERAN SMANTELLI I TRE PRINCIPALI IMPIANTI NUCLEARI DI FORDOW, NATANZ E ISFAHAN E CONSEGNI TUTTO L’URANIO ARRICCHITO, – The Wall Street Journal
Altre richieste avanzate dagli USA all’Iran a Ginevra, secondo il quotidiano:
L’Iran potrà mantenere il reattore di ricerca di Teheran, ma l’arricchimento dell’uranio dovrà essere ridotto a zero;
Nessuna clausola vincolante nell’accordo prevederà una graduale revoca delle sanzioni;
Gli Stati Uniti revocheranno un numero minimo di sanzioni all’inizio, ma se l’Iran rispetterà tutte le condizioni, ne saranno eliminate molte di più in seguito.
