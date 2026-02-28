AFV

GINEVRA, LA PROPOSTA USA ALL’IRAN PORTERÀ ALLA GUERRA

Feb 28, 2026

GLI STATI UNITI, NEI COLLOQUI CON L’IRAN A GINEVRA, CHIEDONO CHE TEHERAN SMANTELLI I TRE PRINCIPALI IMPIANTI NUCLEARI DI FORDOW, NATANZ E ISFAHAN E CONSEGNI TUTTO L’URANIO ARRICCHITO, – The Wall Street Journal

Altre richieste avanzate dagli USA all’Iran a Ginevra, secondo il quotidiano:

L’Iran potrà mantenere il reattore di ricerca di Teheran, ma l’arricchimento dell’uranio dovrà essere ridotto a zero;

Nessuna clausola vincolante nell’accordo prevederà una graduale revoca delle sanzioni;

Gli Stati Uniti revocheranno un numero minimo di sanzioni all’inizio, ma se l’Iran rispetterà tutte le condizioni, ne saranno eliminate molte di più in seguito.

Fonte


