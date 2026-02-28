Xi Jinping incontra Merz e presenta tre proposte per l’ulteriore sviluppo delle relazioni Cina-Germania

Nel pieno di un contesto internazionale sempre più turbolento, Xi Jinping riceve a Pechino il cancelliere Friedrich Merz e propone tre linee guida per rafforzare il partenariato sino-tedesco: fiducia strategica, cooperazione innovativa e legami culturali, con dialogo aperto sulle divergenze.

di Chen Qingqing e Yin Yeping (Global Times) – 25 febbraio 2026

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato mercoledì a Pechino il cancelliere tedesco Friedrich Merz, avanzando tre proposte per l’ulteriore sviluppo delle relazioni tra Cina e Germania e affermando che le due parti devono continuare a promuovere il loro partenariato strategico globale, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

Quanto più il mondo diventa turbolento e intrecciato, tanto più Cina e Germania devono rafforzare la comunicazione strategica, accrescere la fiducia strategica reciproca e promuovere un continuo nuovo sviluppo del partenariato strategico globale tra i due Paesi, ha dichiarato il presidente Xi durante l’incontro con Merz, secondo quanto riportato da Xinhua.

L’attuale situazione internazionale sta attraversando la trasformazione più profonda dalla fine della Seconda guerra mondiale, ha aggiunto Xi, sempre secondo Xinhua.

Xi ha avanzato tre proposte per l’ulteriore sviluppo delle relazioni Cina-Germania, vale a dire che i due Paesi dovrebbero essere partner affidabili che si sostengono a vicenda, partner dell’innovazione improntati ad apertura e mutuo beneficio, e partner culturali fondati su comprensione reciproca e amicizia.

Xi ha dichiarato che Cina e Germania dovrebbero sostenere il ruolo centrale delle Nazioni Unite, rilanciarne la funzione guida e assumere un ruolo di apripista come difensori del multilateralismo, praticanti dello Stato di diritto internazionale, difensori del libero scambio e promotori di solidarietà e coordinamento, secondo Xinhua.

Xi ha inoltre illustrato la posizione di principio della Cina sulla crisi ucraina, affermando che la chiave della questione è cercare soluzioni attraverso il dialogo e la negoziazione.

Xi ha sottolineato la necessità di garantire la partecipazione paritaria di tutte le parti per porre basi solide per la pace, di affrontare le legittime preoccupazioni di tutti i soggetti coinvolti per rafforzare la volontà di pace, e di realizzare una sicurezza comune per costruire un quadro duraturo di pace, ha riportato Xinhua.

Questa è la prima visita ufficiale di Merz in Cina da quando ha assunto l’incarico. È anche il primo leader straniero ricevuto dalla Cina nell’Anno del Cavallo. Alcuni media tedeschi hanno descritto la visita come probabilmente la più importante dell’anno per Merz.

In una dichiarazione congiunta alla stampa diffusa durante la visita mercoledì, Merz ha espresso gratitudine al governo cinese per la calorosa accoglienza riservatagli in quanto primo leader straniero a visitare la Cina dopo il Capodanno cinese.

Secondo la dichiarazione, la parte cinese ha osservato che la Germania attribuisce importanza a questioni quali la “riduzione della dipendenza”, gli squilibri commerciali e la gestione delle esportazioni. La parte tedesca, a sua volta, ha preso nota delle preoccupazioni cinesi riguardo all’eccessiva “securitizzazione” delle questioni economiche e commerciali, nonché alle restrizioni all’esportazione di prodotti ad alta tecnologia.

Entrambe le parti sono disposte ad affrontare adeguatamente le rispettive preoccupazioni attraverso un dialogo franco e aperto, così da garantire una relazione economica e commerciale di lungo periodo, equilibrata, affidabile e sostenibile, secondo la dichiarazione congiunta.

“Nuova era” per i rapporti bilaterali

Prima di intraprendere il viaggio di due giorni in Cina, Merz ha dichiarato, in un intervento all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, che la Cina è entrata nei ranghi delle grandi potenze e che la politica della Germania verso la Cina deve tenerne conto. Nessuno può più aggirare la Cina, ha sottolineato, secondo una trascrizione pubblicata sul sito del governo tedesco.

Nel suo intervento, ha anche ammesso che perseguire una politica di disaccoppiamento dalla Cina sarebbe un errore e danneggerebbe soltanto la Germania.

Il cancelliere tedesco ha inoltre osservato che non è un caso che il presidente francese Macron, il primo ministro britannico Starmer e lui stesso stiano visitando la Cina uno dopo l’altro nel giro di poche settimane, prima del presidente statunitense Donald Trump, che dovrebbe recarsi in Cina ad aprile, secondo la trascrizione.

Nell’intervento, Merz ha anche rivolto auguri per il Capodanno cinese e ha ringraziato la parte cinese per averlo ospitato in questa occasione speciale. Concludendo, ha detto: «In Cina si dice: un cavallo non mostra la sua forza da solo, ma solo tirando il carro insieme ad altri. Mi sembra un’immagine appropriata all’inizio del mio viaggio».

Il cancelliere tedesco ha pubblicato diversi post su X durante il primo giorno della sua visita ufficiale inaugurale in Cina.

Dopo l’incontro con il premier cinese Li Qiang mercoledì, Merz ha scritto su X, in tedesco e in cinese, che tra Berlino e Pechino ci sono circa 7.500 chilometri, una distanza che da molti anni siamo felici di colmare. Per lui è molto importante mantenere e approfondire le relazioni diplomatiche ed economiche, e perché ciò riesca servono canali di comunicazione aperti.

In serata ha anche pubblicato una foto di un incontro d’affari tra le due parti, scrivendo che «vogliamo rafforzare le relazioni commerciali tra Germania e Cina».

Jiang Feng, ricercatore dell’Università di Studi Internazionali di Shanghai e presidente dell’Associazione di Studi Regionali di Shanghai, che ha partecipato a diversi incontri paralleli della visita mercoledì, ha descritto i colloqui tra rappresentanti cinesi e tedeschi come altamente pragmatici, con un’atmosfera calda e franca.

«C’era un impegno condiviso a consolidare e migliorare ulteriormente i rapporti bilaterali, insieme a un forte desiderio di approfondire la comprensione reciproca», ha detto Jiang, osservando che era anche chiara la consapevolezza che le relazioni Cina-Germania stiano entrando in una nuova fase, diversa dal passato.

Sia l’attuale panorama internazionale sia la struttura dei legami bilaterali hanno subito cambiamenti significativi e le sfide restano rilevanti. Di conseguenza, come rimodellare la relazione in queste nuove condizioni strutturali è diventato un tema centrale delle discussioni, ha affermato lo studioso cinese.

Una prospettiva ottimista

Mentre alcuni media tedeschi hanno descritto la visita di Merz in Cina come un delicato esercizio di equilibrio, altri hanno titolato i loro servizi sottolineando l’enorme potenziale del mercato cinese.

Merz ha inoltre annunciato mercoledì che Germania e Cina riprenderanno le consultazioni intergovernative, avviate nel 2011 sotto l’ex cancelliera Angela Merkel e tenutesi l’ultima volta nel 2023, ha riferito il media tedesco Welt.

Il media tedesco Spiegel ha scritto prima del viaggio che il cancelliere tedesco non si era mai preparato con tanta meticolosità per una trasferta.

Merz si è preparato a questo incontro come se fosse un esame decisivo, invitando alla Cancelleria alcuni dei principali esperti tedeschi di Cina, ascoltando, ponendo domande e costruendosi un quadro chiaro, ha riferito il media tedesco waz.de.

Secondo Jiang, questa visita sembra avere due obiettivi principali: rafforzare e migliorare la cooperazione economica e commerciale con la Cina e, al contempo, svolgere consultazioni approfondite su questioni internazionali pertinenti. «Non si tratta solo di migliorare le relazioni, ma anche di approfondire la comprensione della Cina, inclusa una più chiara comprensione delle posizioni e delle aspettative cinesi sugli affari internazionali», ha detto.

Per tono e impostazione, rispetto alla precedente definizione della Cina come «rivale sistemico», la posizione di Merz alla vigilia della visita appare sensibilmente più prudente, ha osservato Jiang. «Spero che, attraverso scambi approfonditi durante la visita, la relazione possa fare un passo avanti», ha aggiunto.

Interpellata mercoledì per commentare le dichiarazioni di Merz prima della partenza per Pechino, nelle quali, a differenza del governo precedente, non ha parlato della Cina come «rivale sistemico», la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha dichiarato che Cina e Germania sono partner strategici globali. Esistono pratiche di successo di sana competizione e sviluppo integrato tra i due Paesi. La cooperazione Cina-Germania è reciprocamente vantaggiosa e porta benefici tangibili ai due popoli.

Il cancelliere tedesco guida durante la visita una delegazione di 30 aziende, tra cui i principali costruttori automobilistici come Volkswagen e BMW. Anche gli ambienti economici tedeschi guardano con ottimismo alla visita.

«Speriamo che la visita porti a scambi pragmatici tra i due governi, anche dopo la visita. Le aziende associate desiderano che il cancelliere affronti alcune delle loro difficoltà attuali, inclusa la stabilità e l’affidabilità delle catene di approvvigionamento. Probabilmente però tornerà anche con una migliore comprensione del dinamico e competitivo ambiente imprenditoriale cinese e del ruolo che la cooperazione sino-tedesca può svolgere al suo interno», ha dichiarato Oliver Oehms, direttore esecutivo e membro del consiglio della Camera di commercio tedesca in Cina-Cina del Nord, in un’intervista esclusiva al Global Times mercoledì.

Nel 2025, la Germania è rimasta il principale partner commerciale europeo della Cina. La Cina ha ripreso il posto di primo partner commerciale della Germania dopo un anno, con un valore degli scambi pari a 1,51 trilioni di yuan, in aumento del 5,2% su base annua, secondo le dogane cinesi.

Quando il Merz, alto 1 metro e 90, è arrivato a Pechino ed è sceso dall’aereo, alcuni utenti cinesi hanno notato che ha percorso rapidamente la scaletta. Alcuni lo hanno interpretato come un linguaggio del corpo che riflette una nuova realtà diplomatica, mentre altri nei media lo hanno visto come un gesto di sincerità.

«Sembra che non veda l’ora di parlare con la parte cinese», ha commentato un utente cinese sulla piattaforma cinese Weibo, simile a X.

Giulio Chinappi – World Politics Blog