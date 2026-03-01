AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

BREAKING NEWS – Iran in lutto: confermata la morte della Guida Suprema Ali Khamenei

DiL.M.

Mar 1, 2026 #Ali Khamenei, #Iran

Foto Wikipedia

La Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, è stata ufficialmente dichiarata morta dopo un attacco congiunto condotto da Stati Uniti e Israele sul suo complesso a Teheran. La notizia è stata confermata sia dalle autorità iraniane sia da fonti governative statunitensi.


Secondo quanto riportato dai media di Stato iraniani, Khamenei sarebbe rimasto ucciso durante i raid aerei che hanno colpito il cuore del potere politico della Repubblica Islamica. Teheran ha proclamato quaranta giorni di lutto nazionale, definendo la sua morte un “martirio”.


Anche l’amministrazione statunitense ha confermato il decesso del leader iraniano, sottolineando come l’operazione militare si inserisca nel quadro delle crescenti tensioni legate al programma nucleare iraniano e alle dinamiche regionali degli ultimi mesi.


La scomparsa di Khamenei, alla guida dell’Iran dal 1989, apre ora una fase estremamente delicata per la successione ai vertici della Repubblica Islamica e potrebbe avere conseguenze profonde sugli equilibri del Medio Oriente. Le prime reazioni internazionali fanno già presagire un periodo di forte instabilità geopolitica.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV Mondo

BREAKING NEWS IRAN – UCCISO L’EX PRESIDENTE AHMADINEJAD NEI RAID ISRAELIANI

Mar 1, 2026 L.M.
AFV Mondo

Una guerra esistenziale per tre potenze

Mar 1, 2026 L.M.
Mondo

Von der Leyen scavalca l’Eurocamera e annuncia l’applicazione provvisoria di UE-Mercosur

Mar 1, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

BREAKING NEWS IRAN – UCCISO L’EX PRESIDENTE AHMADINEJAD NEI RAID ISRAELIANI

Marzo 1, 2026 L.M.
AFV Mondo

BREAKING NEWS – Iran in lutto: confermata la morte della Guida Suprema Ali Khamenei

Marzo 1, 2026 L.M.
AFV Mondo

Una guerra esistenziale per tre potenze

Marzo 1, 2026 L.M.
Mondo

Von der Leyen scavalca l’Eurocamera e annuncia l’applicazione provvisoria di UE-Mercosur

Marzo 1, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: