BREAKING NEWS IRAN – UCCISO L’EX PRESIDENTE AHMADINEJAD NEI RAID ISRAELIANI

IRAN – L’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è stato ucciso in un raid israeliano che ha colpito la sua abitazione. Da settimane si trovava agli arresti domiciliari dopo aver tentato di organizzare un colpo di Stato per spingere l’Iran verso posizioni ancora più radicali.

Secondo fonti regionali, l’attacco rientra in una più ampia operazione contro obiettivi strategici e figure ritenute destabilizzanti per l’equilibrio interno del Paese. Nell’esplosione sarebbero morte anche alcune persone del suo entourage.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Israele, mentre da Teheran si parla di “aggressione diretta” e si promettono ritorsioni.

La tensione in Medio Oriente sale ulteriormente, con il rischio di un’escalation militare su scala regionale.