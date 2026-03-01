Cuba ribadisce il suo impegno assoluto e categorico contro tutti gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo

Dichiarazioni del viceministro degli Esteri della Repubblica di Cuba, Carlos Fernández de Cossío.

CubaMinRex – 26 febbraio 2026

Nella giornata di ieri le nostre autorità hanno denunciato un tentativo di infiltrazione con finalità terroristiche da parte di 10 persone, a bordo di un’imbarcazione immatricolata nello Stato della Florida, negli Stati Uniti.

Fin dal primo momento, e una volta rilevato che il mezzo navale proveniva dal territorio degli Stati Uniti, le autorità cubane hanno mantenuto comunicazioni su questo tentativo terroristico con le loro controparti statunitensi, incluso il Dipartimento di Stato e il Servizio di Guardia Costiera. È in corso un processo investigativo volto a chiarire i fatti con il massimo rigore. Il governo cubano è disposto a confrontarsi con quello statunitense su questo fatto.

Tra le altre richieste, solleciteremo informazioni sui coinvolti, sul mezzo utilizzato e su altri dettagli alle autorità statunitensi attraverso i meccanismi vigenti tra i due Paesi.

Le autorità del governo statunitense hanno mostrato disponibilità a cooperare nel chiarimento di questi deplorevoli fatti.

È opportuno precisare che i 10 individui coinvolti nel fatto sono i seguenti: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sanchez Gonzalez, Roberto Alvarez Avila e Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara e Hector Duani Cruz Correa, questi ultimi 4 deceduti.

In una prima informazione fu menzionato, per un errore di valutazione nell’identificazione, Rolando Roberto Ascorra Consuegra, il quale non fa parte del gruppo, sebbene sia una persona nota per la sua traiettoria legata ad azioni e intenzioni violente contro Cuba.

Come già reso noto, tra gli elementi sequestrati sull’imbarcazione vi sono delle armi. Tra di esse, figurano fucili d’assalto, fucili di precisione, pistole, cocktail Molotov, molteplici equipaggiamenti d’assalto che includono dispositivi di visione notturna, giubbotti antiproiettile, baionette d’assalto, abbigliamento mimetico, munizioni di vario calibro, alimenti per uso in combattimento, mezzi di comunicazione e un gruppo importante di monogrammi di organizzazioni controrivoluzionarie di matrice terroristica. Queste informazioni sono ancora preliminari. Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli.

Questo non è un atto isolato.

Cuba è vittima di aggressioni e di innumerevoli atti terroristici da oltre 60 anni. Nella maggior parte dei casi organizzati, finanziati ed eseguiti dal territorio degli Stati Uniti.

Negli ultimi anni le autorità cubane hanno denunciato l’aumento dei piani e delle azioni violente e terroristiche contro Cuba, nonché il senso di impunità che prevale tra organizzatori ed esecutori di fronte all’inerzia nei loro confronti. Le autorità cubane hanno reso nota con regolarità al Governo degli Stati Uniti l’informazione sulle persone che negli ultimi anni si sono dedicate a promuovere, finanziare e organizzare atti violenti e terroristici contro Cuba.

Questa informazione comprende la lista nazionale di persone ed entità sottoposte a indagini penali e ricercate dalle autorità cubane per il loro legame con atti di terrorismo. Essa viene elaborata in conformità con la Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con le norme e i principi del diritto internazionale e con l’ordinamento giuridico nazionale.

Due dei perpetratori, Amijail Sánchez González e Leordan Enrique Cruz Gómez, sono inclusi in tale Lista, condivisa con gli Stati Uniti nel 2023 e nel 2025, e godevano di impunità nel territorio statunitense. Il governo cubano attende ancora risposte alle richieste di informazioni su di loro e sul resto degli individui e delle organizzazioni compresi nella Lista emessa.

I gruppi anticubani che operano negli Stati Uniti ricorrono al terrorismo come espressione del loro odio contro Cuba e dell’impunità di cui credono di godere.

Cuba ribadisce il suo impegno assoluto e categorico contro tutti gli atti, i metodi e le pratiche terroristiche in tutte le loro forme e manifestazioni.

Il nostro Paese mantiene un comportamento esemplare nella lotta al terrorismo, ha adempiuto e continuerà a onorare gli impegni assunti in questa materia. Cuba è parte di 19 convenzioni internazionali relative al terrorismo, in conformità con le quali ha messo in vigore misure legali e istituzionali volte a contrastare efficacemente tale flagello. Cuba ha il dovere e la responsabilità di proteggere le sue acque territoriali.

Il nostro operato è conforme al diritto internazionale che assiste tutti i Paesi, compresi gli stessi Stati Uniti. È inoltre parte della difesa nazionale dello Stato cubano come pilastro indispensabile per la protezione della nostra sovranità, della vita, della sicurezza e del benessere dei cubani.

