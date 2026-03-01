AFV

GRAN BRETAGNA, FRANCIA, GERMANIA E SPAGNA SI SONO DISSOCIATE DALL’AGGRESSIONE DI STATI UNITI E ISRAELE CONTRO L’IRAN

Mar 1, 2026

▪️ I tre Paesi hanno dichiarato di non aver preso parte agli attacchi all’Iran e hanno esortato a riprendere i negoziati.

«Non abbiamo partecipato a questi attacchi, tuttavia siamo in stretto contatto con i nostri partner internazionali, inclusi Stati Uniti, Israele e alleati nella regione. Ribadiamo il nostro impegno per la stabilità regionale e la protezione della popolazione civile».

▪️ Keir Starmer, Olaf Scholz e Emmanuel Macron hanno affermato: 

«Chiediamo il ripristino dei negoziati e raccomandiamo con fermezza al governo iraniano di cercare una soluzione attraverso il dialogo».

▪️ Allo stesso tempo, i leader hanno condannato gli attacchi iraniani contro i Paesi che ospitano basi statunitensi — senza però menzionare né la presenza di tali basi né il fatto che le azioni iraniane siano state una risposta diretta agli attacchi statunitensi e israeliani.

«Condanniamo nel modo più deciso gli attacchi iraniani contro i Paesi della regione. L’Iran deve astenersi da azioni militari indiscriminate».

LA SPAGNA RESPINGE LE AZIONI MILITARI UNILATERALI DEGLI STATI UNITI E DI ISRAELE –  ha dichiarato il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez.

«Rigettiamo le azioni militari unilaterali da parte di Stati Uniti e Israele, che rappresentano un’escalation e contribuiscono a creare un ordine internazionale più incerto e ostile. 

Condanniamo anche le azioni del regime iraniano e del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica. 

Non possiamo permetterci un’altra guerra lunga e distruttiva in Medio Oriente. 

Chiediamo una de-escalation immediata e il pieno rispetto del diritto internazionale

È giunto il momento di riprendere il dialogo e raggiungere una soluzione politica duratura per la regione».


