Sindaco di New York City: si schiera contro l’aggressione all’Iran

Mar 1, 2026 #Iran, #Israele, #USA, #Zohran Mamdani

Il sindaco di New York City, Zohran Mamdani, sull’attacco statunitense-israeliano all’Iran:

“Gli attacchi militari di oggi contro l’Iran – condotti dagli Stati Uniti e da Israele – segnano un’escalation catastrofica in una guerra di aggressione illegale. Bombardare città. Uccidere civili. Aprire un nuovo teatro di guerra. Gli americani non vogliono questo. Non vogliono un’altra guerra in perseguimento del cambio di regime. Vogliono sollievo dalla crisi di accessibilità economica. Vogliono la pace.

Sono concentrato a garantire che ogni newyorkese sia al sicuro. Sono stato in contatto con il nostro Commissario di polizia e i funzionari della gestione delle emergenze. Stiamo prendendo misure proattive, incluso l’aumento del coordinamento tra le agenzie e l’intensificazione delle pattuglie in luoghi sensibili per eccesso di cautela.

Inoltre, voglio rivolgermi direttamente agli iraniani di New York: voi siete parte del tessuto di questa città – siete i nostri vicini, proprietari di piccole imprese, studenti, artisti, lavoratori e leader della comunità. Sarete al sicuro qui.”

