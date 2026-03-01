Una guerra esistenziale per tre potenze



Quella iniziata ieri, con l’attacco dell’asse USA–Israele contro l’Iran, non è l’ennesima escalation mediorientale. È un conflitto voluto e pianificato. Ancora una volta gli Stati Uniti hanno colpito mentre le trattative erano formalmente in corso, dimostrando che il tavolo diplomatico può trasformarsi in una semplice copertura strategica. I negoziati, più che un reale tentativo di evitare la guerra, appaiono come uno strumento utile a guadagnare tempo, coordinare l’operazione e colpire di sorpresa.

Il messaggio che ne deriva è pesante: per Teheran e per una parte crescente del mondo, Washington e Tel Aviv si confermano interlocutori difficilmente affidabili quando la pressione militare diventa un’opzione concreta.

Per tutti gli attori coinvolti si tratta di una guerra esistenziale. Non soltanto sul piano militare, ma su quello politico, simbolico e strategico.



Iran: non solo regime, ma Stato

Per l’Iran la posta in gioco va oltre la sopravvivenza della Repubblica Islamica. Non si tratta solo del destino dell’attuale sistema politico, ma dell’integrità stessa dello Stato iraniano. Da anni si parla, apertamente o sottotraccia, di ipotesi di “balcanizzazione” del Paese: una frammentazione lungo linee etniche e regionali che ridurrebbe Teheran da potenza regionale a mosaico instabile.

Un conflitto diretto con Stati Uniti e Israele rischia di trasformare questa prospettiva da scenario teorico a possibilità concreta. Per questo la leadership iraniana — qualunque sia il suo colore politico — non può permettersi una sconfitta che mini l’unità nazionale. Qui non è in gioco solo un governo: è in gioco l’idea stessa di Iran come potenza sovrana, coesa e indivisibile.



Israele: il mito dell’invincibilità

Per Israele la dimensione esistenziale è diversa ma altrettanto profonda. Lo Stato ebraico ha costruito, dalla sua fondazione, una reputazione di superiorità militare e deterrenza assoluta. L’immagine di potenza indistruttibile è parte integrante della sua sicurezza.

Una sconfitta, o anche solo un conflitto che si concludesse senza una netta affermazione, incrinerebbe quel mito. Verrebbe meno la percezione di superiorità che ha garantito per decenni stabilità strategica. Inoltre, il progetto sionista nella sua versione più ambiziosa — quello di uno Stato forte e capace di imporre le proprie linee rosse — subirebbe un colpo durissimo.

Il paradosso è che questa guerra è diventata esistenziale anche perché Israele si è spinto in un confronto diretto da cui è difficile uscire senza pagare un prezzo altissimo: un vicolo cieco strategico nel quale si è entrati per scelta.



Stati Uniti: la credibilità dell’aquila

Anche per gli Stati Uniti la partita è cruciale. Una vittoria schiacciante rafforzerebbe l’immagine della superpotenza globale ancora capace di dettare le regole. Ma una sconfitta — o una vittoria modesta, costosa e inconcludente — avrebbe effetti devastanti sulla credibilità americana.

In un mondo già segnato dall’emergere di potenze rivali, dimostrare di non riuscire a piegare l’Iran significherebbe certificare il declino dell’egemonia statunitense. La grande aquila rischierebbe di apparire meno temibile di quanto proclama, incapace di imporre la propria volontà senza impantanarsi in un conflitto logorante.

Anche in questo caso, Washington sembra essersi inserita in una dinamica dalla quale è difficile uscire senza perdere qualcosa: prestigio, risorse o leadership globale.

Non è una guerra periferica. È uno scontro in cui ciascuno combatte per ciò che percepisce come vitale: integrità territoriale, identità nazionale, credibilità strategica. Ed è proprio questa dimensione esistenziale condivisa a renderla potenzialmente lunga, pericolosa e imprevedibile.