L’inviato cinese esprime “preoccupazione e shock” per gli attacchi USA-Israele contro l’Iran

Giulio Chinappi - World Politics Blog

Mar 2, 2026 #Cina, #Iran, #Onu
Fu Cong, China's permanent representative to the United Nations, during a United Nations (UN) Security Council meeting in New York, US, on Saturday, Feb. 28, 2026. Ayatollah Ali Khamenei, the supreme leader of Iran who dominated every aspect of the country for more than three decades as it faced off with the West, was killed Saturday after the US and Israel launched airstrikes on Iran, according to President Donald Trump. Photographer: Adam Gray/Bloomberg

Al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, la Cina ha espresso profonda preoccupazione per gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, chiedendo l’immediata cessazione delle azioni militari e il ritorno al dialogo per evitare una pericolosa escalation regionale.

Global Times – 1º marzo 2026

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto sabato, ora locale, una riunione d’emergenza sulla situazione in Iran, durante la quale il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Fu Cong, ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele hanno sferrato apertamente attacchi militari contro obiettivi all’interno dell’Iran, causando un’improvvisa escalation delle tensioni regionali. La Cina ha espresso profonda preoccupazione per questo sviluppo.

La Cina ha sempre sostenuto che tutte le parti debbano attenersi ai fini e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e si oppone e condanna l’uso o la minaccia dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, ha osservato Fu. Egli ha sottolineato che la sovranità, la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Iran e degli altri Paesi della regione devono essere rispettate.

La Cina si è detta profondamente addolorata per l’elevato numero di vittime civili causate dal conflitto. In ogni momento, la linea rossa della protezione dei civili nei conflitti armati non deve essere oltrepassata, e l’uso indiscriminato della forza è inaccettabile. Ha invitato tutte le parti ad adempiere ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, a proteggere efficacemente la sicurezza dei civili e a evitare attacchi contro infrastrutture civili.

Fu ha osservato che l’uso della forza non è il modo giusto per risolvere le controversie internazionali, ma non farà che aggravare odio e contraddizioni. Un’escalation e un’estensione della crisi in Medio Oriente non sono nell’interesse di nessuna parte. Risolvere le divergenze attraverso il dialogo e il negoziato è l’unica via d’uscita. La Cina chiede l’immediata cessazione delle azioni militari per impedire una spirale di escalation.

Fu ha affermato che è stato sconvolgente che gli attacchi militari siano avvenuti in un momento in cui erano in corso colloqui diplomatici tra gli Stati Uniti e l’Iran. Le parti interessate dovrebbero dimostrare sincerità politica, riprendere quanto prima il dialogo e i negoziati, e tornare sulla giusta strada di una soluzione politica.

La Cina è pronta a collaborare con la comunità internazionale per costruire un consenso a favore degli sforzi di pace e promuovere un rapido ripristino della pace e della stabilità in Medio Oriente, ha sottolineato Fu.

