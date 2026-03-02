AFV

L’UNGHERIA DISPIEGHERÀ FORZE MILITARI VICINO A INFRASTRUTTURE ENERGETICHE STRATEGICHE PER PROTEGGERLE DA ATTACCHI UCRAINI

Mar 2, 2026 #Ucraina, #Ungheria

ha annunciato Viktor Orbán

«Si è appena conclusa la riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale, convocata da me a causa del blocco petrolifero imposto dall’Ucraina

Dal 27 gennaio,il petrolio non arriva più in Ungheria attraverso l’oleodotto “Druzhba”. I dati mostrano chiaramente che questa interruzione senza precedenti non è dovuta a motivi tecnici, ma politici, e che il governo ucraino sta esercitando pressione su Ungheria e Slovacchia tramite un embargo petrolifero

Ho ascoltato le relazioni dei servizi di sicurezza nazionale e ho visto che l’Ucraina sta preparando ulteriori azioni per sabotare il sistema energetico ungherese

Per questo ho ordinato il rafforzamento della protezione delle infrastrutture energetiche critiche. Ciò significa che dispiegheremo truppe militari e mezzi necessari per contrastare attacchi nelle immediate vicinanze di impianti energetici chiave

La polizia effettuerà massicci pattugliamenti intorno a centrali elettriche designate, stazioni di distribuzione e centri di controllo. 

Nella regione di Szabolcs-Szatmár-Bereg è stato revocato il divieto di volo per i droni. 

L’Ungheria non si lascerà spezzare».


