Uccidere un leader religioso: l’azzardo strategico dell’Occidente

L’uccisione della Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, non è un’operazione militare come le altre. Non è un raid mirato contro un comandante sul campo, né un attacco contro un’infrastruttura strategica. È qualcosa di diverso. È un salto qualitativo. È la normalizzazione dell’eliminazione fisica di un capo di Stato in carica.

Per decenni – almeno formalmente – è esistita una regola non scritta nelle relazioni internazionali: i leader degli Stati, per quanto nemici, non si colpiscono direttamente. Si combattono eserciti, si sanzionano governi, si rovesciano regimi per via indiretta, si strangolano economie. Ma la figura del capo, in quanto incarnazione giuridica dello Stato, rimaneva una soglia da non superare.

Quella soglia è stata attraversata.

Non è solo un attacco all’Iran

La morte di Khamenei non riguarda soltanto l’Iran. Per il mondo sciita – che si estende dall’Iraq al Libano, dal Bahrein al Pakistan – la Guida Suprema non era soltanto un leader politico. Era un’autorità religiosa, una figura simbolica, una guida spirituale.

In molte comunità sciite la percezione non è quella di un “obiettivo militare neutralizzato”, ma di un padre ucciso. È un trauma identitario, non solo geopolitico. E chi sottovaluta questo aspetto dimostra di non comprendere minimamente la centralità del martirio nella memoria e nella teologia sciita.

Colpire una figura religiosa di quel livello significa toccare corde profondissime. Non è un fatto tecnico. È un atto carico di significato simbolico. Ed è ingenuo pensare che le conseguenze rimangano circoscritte entro i confini iraniani.



Le prime crepe sono già visibili

Le reazioni non si sono fatte attendere. Attacchi contro obiettivi e interessi statunitensi si registrano già in Pakistan e in Iraq. Le ambasciate diventano bersagli simbolici. Le basi militari diventano luoghi esposti.

Ma il punto non è solo l’escalation immediata. Il punto è la destabilizzazione a medio termine.

Perché molti Paesi mediorientali hanno concesso spazio aereo o supporto logistico alla coalizione che ha condotto l’attacco. Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait – formalmente partner occidentali – si trovano ora in una posizione delicatissima.

Le loro leadership hanno scommesso che l’operazione sarebbe stata rapida, chirurgica, risolutiva. Che il “colpo alla testa” avrebbe fatto crollare il sistema. Ma se il sistema non crolla, se l’Iran regge, se la guerra diventa attrito, allora quei governi si ritrovano esposti.

Esposti non solo militarmente, ma politicamente.

Il problema non è solo Teheran, è la piazza

Non è un mistero che in diversi Paesi del Golfo parte della popolazione abbia festeggiato vedendo i missili iraniani cadere sulle basi statunitensi presenti nei loro territori. Non perché ami l’Iran. Ma perché percepisce la presenza militare occidentale come un’imposizione, come una tutela non richiesta, come una ferita aperta nella sovranità nazionale.

Qui sta l’errore strategico più grave.

L’Occidente continua a leggere il Medio Oriente come un sistema di governi, non come un sistema di società. Si negozia con le élite, si firmano accordi di difesa, si concedono basi, si vendono armi. Ma sotto quella superficie c’è una frattura crescente tra leadership e popolazioni.

Se la crisi si prolunga, quella frattura può allargarsi. E quando le leadership appaiono complici di un attacco percepito come sacrilego, la legittimità interna si indebolisce.

Una destabilizzazione che può ritorcersi contro

L’uccisione di un capo di Stato religioso apre un precedente. E i precedenti, in geopolitica, sono pericolosi.

Se oggi si legittima l’eliminazione fisica di un leader perché “nemico”, domani quale sarà il limite? Quale sarà la soglia che impedisce a potenze rivali di fare lo stesso altrove?

La retorica occidentale parla di “ordine internazionale basato sulle regole”. Ma le regole valgono solo quando sono reciproche. Quando diventano unilaterali, smettono di essere regole e diventano strumenti di potenza.

Il risultato rischia di essere l’opposto di quello dichiarato: non stabilità, ma frammentazione; non deterrenza, ma radicalizzazione; non sicurezza, ma una spirale di vendette simboliche e militari.

L’Occidente ha scelto di colpire il vertice. Ma ha forse sottovalutato ciò che tiene in piedi la piramide: identità, religione, appartenenza, memoria.

E queste, a differenza dei leader, non si eliminano con un missile.