Washington tutela soprattutto Israele: petrolmonarchie del Golfo esposte agli attacchi iraniani



La scelta dell’Iran di concentrare i propri attacchi contro le basi statunitensi in Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Kuwait, piuttosto che contro Israele, non è un dettaglio operativo. È una scelta politica. Ed è una scelta che parla più alle monarchie del Golfo che a Tel Aviv.

Non si tratta solo di bersagli militari. Si tratta di credibilità.

Il vero bersaglio: l’ombrello americano

Colpendo le basi USA nei Paesi del Golfo, Teheran sta mettendo in discussione l’architettura di sicurezza costruita negli ultimi decenni attorno alla presenza militare statunitense nella regione.

L’equazione che ha retto fino a oggi era semplice:

ospitare basi americane in cambio di protezione strategica.

Ma le risorse di difesa aerea e antimissilistica non sono infinite. E la priorità americana è evidente: la protezione di Israele. Se le batterie vengono concentrate lì, inevitabilmente qualcun altro resta più esposto.

Ed è proprio questa esposizione che l’Iran vuole rendere visibile.

Un messaggio diretto alle monarchie

Il segnale è chiaro: se permettete che il vostro territorio venga utilizzato come piattaforma operativa contro di noi, diventerete parte del campo di battaglia.

Non è solo una questione di danni materiali. È una questione di percezione politica. Se le basi americane attirano attacchi e la protezione non è assoluta, la presenza statunitense smette di apparire come uno scudo e inizia a sembrare un fattore di rischio.

Per le leadership del Golfo questo è un problema serio. Perché il patto implicito con Washington si fonda proprio sull’idea di sicurezza garantita.

Il fronte interno

C’è poi un elemento che spesso viene ignorato: l’opinione pubblica. In diversi Paesi del Golfo la presenza militare americana è accettata dalle élite, ma non sempre è amata dalle popolazioni.

Se i missili colpiscono basi USA sul loro territorio, e se l’impressione è che la priorità difensiva venga data altrove, la narrativa può cambiare rapidamente: perché dovremmo pagare il prezzo di una presenza che non ci protegge allo stesso modo?

Teheran punta anche a questo: aumentare il costo politico dell’allineamento con Washington.

Pressione sull’alleanza

Attaccare Israele avrebbe un valore simbolico diretto. Attaccare le basi USA nel Golfo ha un valore strutturale: mette sotto pressione il sistema delle alleanze.

L’Iran non sta semplicemente scegliendo obiettivi alternativi. Sta cercando di trasformare la presenza americana da simbolo di stabilità a elemento di vulnerabilità.

La domanda che ora si apre nelle capitali del Golfo è semplice e scomoda:

l’ombrello americano copre davvero tutti allo stesso modo?

Se la risposta dovesse apparire incerta, il danno politico potrebbe essere più profondo di quello militare.

