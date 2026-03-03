La Cina condanna l’uccisione della Guida Suprema dell’Iran

L’attacco statunitense contro l’Iran rischia di trascinare gli USA in un’escalation che potrebbero faticare a controllare.

Global Times – 2 marzo 2026

Domenica la Cina ha condannato con forza l’uccisione della Guida Suprema dell’Iran, l’āyatollāh ʿAlī Khāmeneī, definendo l’azione “una grave violazione della sovranità e della sicurezza dell’Iran”.

Gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran hanno attirato un’ampia attenzione e numerose condanne da parte di osservatori internazionali e organi di stampa, con Al Jazeera che li ha descritti come “l’escalation più aggressiva finora della dipendenza degli Stati Uniti dalla forza militare per fare pressione sui governi stranieri”.

Esperti cinesi hanno avvertito che l’operazione rappresenta una scommessa ad alto rischio che potrebbe trascinare Washington in una crisi prolungata e in espansione che potrebbe rivelarsi difficile da controllare. Hanno inoltre avvertito che l’uccisione, da parte degli Stati Uniti, del leader di un altro Paese, se dovesse diventare un modello di comportamento, complicherebbe ulteriormente il panorama della sicurezza globale e provocherebbe atti di ritorsione ancora più estremi.

Un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato domenica, in un comunicato, che l’attacco e l’uccisione della Guida Suprema dell’Iran costituiscono una grave violazione della sovranità e della sicurezza dell’Iran. Essi calpestano i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite e le norme fondamentali delle relazioni internazionali.

“La Cina vi si oppone fermamente e li condanna con forza. Sollecitiamo un’immediata cessazione delle operazioni militari, nessun ulteriore aggravamento della situazione tesa e uno sforzo congiunto per mantenere la pace e la stabilità in Medio Oriente e nel mondo intero”, si legge nella dichiarazione.

L’Iran ha confermato nelle prime ore di domenica che la sua Guida Suprema ʿAlī Khāmeneī è stata uccisa nei raid aerei statunitensi e israeliani del giorno precedente, ha riferito Xinhua, citando Nour News, affiliata al Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale del Paese.

Fox News, citando funzionari israeliani, ha inoltre affermato che gli attacchi di sabato hanno ucciso più di 40 alti esponenti della sicurezza e del governo iraniano, osservando che tra i cinque e i dieci principali leader iraniani sarebbero stati uccisi insieme a Khāmeneī, mentre si trovavano riuniti in un complesso a Teheran.

Anche l’ex presidente iraniano Maḥmūd Ahmadinežād è stato ucciso negli attacchi, ha aggiornato domenica sera Xinhua, citando notizie di stampa.

Il governo iraniano ha inoltre dichiarato 40 giorni di lutto e 7 giorni di festività pubbliche per il martirio della Guida Suprema, ha riferito Press TV.

Dopo la conferma della morte di Khāmeneī, domenica il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. “È inaccettabile che gli Stati Uniti e Israele lancino attacchi contro l’Iran durante i negoziati tra Iran e Stati Uniti. È altrettanto inaccettabile che uccidano apertamente il leader di uno Stato sovrano e incoraggino un cambiamento di governo”, ha detto Wang a Lavrov.

I combattimenti si sono ormai estesi all’intera regione del Golfo Persico, e la situazione in Medio Oriente rischia di essere spinta in un pericoloso abisso. La Cina è profondamente preoccupata per questi sviluppi, ha detto Wang.

Wang ha illustrato la posizione della Cina sulla situazione: un’immediata cessazione delle operazioni militari, un rapido ritorno al dialogo e ai negoziati e una comune opposizione alle azioni unilaterali, secondo Xinhua.

Lavrov ha affermato che la Russia, allineata alla Cina, è pronta a rafforzare il coordinamento e la comunicazione con Pechino e a utilizzare piattaforme come l’ONU e l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai per inviare un chiaro segnale, chiedendo un’immediata cessazione dei combattimenti e un ritorno ai negoziati diplomatici.

Secondo Fars News, il presidente iraniano Masʿūd Pezeškian, il capo del potere giudiziario e uno dei giuristi del Consiglio dei Guardiani saranno responsabili del periodo di transizione successivo al martirio della Guida Suprema, l’Ayatollah ʿAlī Khāmeneī.

Pezeškian ha condannato l’uccisione definendola “un grande crimine”, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

I Pasdaran, in una dichiarazione pubblicata sul loro organo ufficiale Sepah News, hanno espresso le loro condoglianze e giurato che la nazione iraniana infliggerà agli “assassini” una punizione “dura, decisiva e tale da suscitare rimpianto”. Hanno denunciato l’attacco statunitense e israeliano come un atto “criminale e terroristico” che ha violato le norme internazionali.

L’operazione offensiva più devastante nella storia delle forze armate iraniane sta per iniziare a breve, prendendo di mira i territori occupati e le basi statunitensi, ha riferito Press TV dopo la notizia della morte della Guida Suprema iraniana.

L’Iran ha dichiarato di aver lanciato attacchi “estesi con missili e droni” contro Israele e le basi militari statunitensi nella regione. Ha affermato che sono state colpite 27 basi USA, così come la base aerea israeliana di Tel Nof, il quartier generale del comando dell’esercito israeliano a HaKirya, a Tel Aviv, e un grande complesso industriale della difesa nella stessa città.

Dopo l’avvertimento iraniano, il presidente statunitense Donald Trump ha risposto sulla sua piattaforma Truth Social che “l’Iran ha appena dichiarato che colpirà molto duramente oggi, più duramente di quanto sia mai stato colpito prima”.

“Faranno meglio a non farlo, tuttavia, perché se lo faranno, noi li colpiremo con una forza mai vista prima!”

Domenica il Ministero degli Esteri cinese e l’ambasciata e il consolato cinesi in Iran hanno ricordato ai cittadini cinesi presenti nel Paese di evacuare al più presto verso zone sicure con mezzi appropriati, dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato operazioni militari contro l’Iran.

Secondo il Ministero degli Esteri cinese, vi sono cittadini cinesi rimasti feriti negli attacchi e alcuni viaggiatori temporanei sono bloccati sul posto. Domenica sera il Ministero degli Esteri cinese ha ricordato ai cittadini cinesi di seguire attentamente gli sviluppi della situazione e di evitare temporaneamente viaggi verso Paesi e regioni attorno all’Iran colpiti dalle operazioni militari.

Un cittadino cinese di cognome Xiong, che lavora nel settore fotovoltaico a Teheran, ha dichiarato al Global Times di aver contattato l’ambasciata cinese in Iran per prendere l’autobus verso l’Azerbaigian, un viaggio che dovrebbe durare circa mezza giornata. “Ancora non so se sia facile attraversare il confine con l’Azerbaigian e da dove prenderemo il volo per tornare in Cina”, ha detto Xiong al Global Times.

Bao Lijun, presidente dell’Associazione dei Cinesi d’Oltremare dell’Azerbaigian, ha dichiarato al Global Times, domenica pomeriggio verso le 16, che il primo gruppo di oltre 10 cittadini cinesi provenienti dall’Iran è arrivato al valico di Astara. Successivamente, secondo gli accordi, saranno trasferiti in sicurezza a Baku, capitale dell’Azerbaigian.

Domenica l’ambasciata cinese in Israele ha anch’essa diffuso un avviso riguardante la registrazione per il trasferimento e l’evacuazione dei cittadini cinesi in Israele, dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l’Iran. Diverse ambasciate in Medio Oriente, comprese quelle in Turchia, Azerbaigian e Iraq, hanno diffuso avvisi per i cittadini cinesi che intendono evacuare dall’Iran verso questi Paesi.

La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran si è rapidamente aggravata, suscitando ansia e preoccupazione in tutta la regione. In risposta, diversi Paesi che ospitano basi militari statunitensi nella regione, tra cui Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bahrein, hanno dichiarato di essere stati attaccati, ha riferito NBC.

Motivazione evidente

I giornalisti del Global Times hanno notato domenica pomeriggio che la bandiera nazionale iraniana era issata a mezz’asta presso l’ambasciata iraniana in Cina. A soli 200 metri dall’ambasciata, un uomo di 73 anni di cognome Luo ha dichiarato al Global Times che l’attacco all’Iran non è altro che il tentativo degli Stati Uniti di controllare il Medio Oriente. “Per i propri interessi nazionali, gli USA sostengono Israele. Se l’Iran viene abbattuto, allora Israele non avrebbe più un vero rivale nella regione. Questo è ciò che serve agli interessi americani in Medio Oriente”, ha detto Luo.

Inoltre, secondo filmati diffusi sulla piattaforma sociale cinese Weibo, anche la bandiera nazionale iraniana al consolato iraniano di Shanghai era issata a mezz’asta domenica mattina, così come la bandiera del Segretariato dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, secondo l’account Weibo ufficiale della SCO.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha condannato sabato gli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l’Iran e ha chiesto un immediato ritorno ai negoziati “per riportare la regione, e il nostro mondo, lontano dal baratro”, secondo Associated Press.

Domenica il Cremlino ha pubblicato sul suo sito web un messaggio di condoglianze scritto dal presidente russo Vladimir Putin al presidente iraniano. Putin ha espresso le sue “più profonde condoglianze” a Masʿūd Pezeškian, condannando la “cinica violazione di tutte le norme della morale umana e del diritto internazionale” nell’uccisione di ʿAlī Khāmeneī e dei membri della sua famiglia.

Un portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Democratica di Corea ha diffuso domenica una dichiarazione alla stampa in cui condanna gli attacchi militari contro l’Iran da parte di Stati Uniti e Israele, secondo quanto riferito dalla Korean Central News Agency. L’attacco militare di Israele contro l’Iran, lanciato con il sostegno attivo e il patrocinio degli Stati Uniti, e l’azione militare degli USA che vi si sono uniti, sono un atto illegale di aggressione e la forma più spregevole di violazione della sovranità, dalla prima all’ultima riga, si legge nella dichiarazione riportata dalla KCNA.

Sabato il presidente francese Emmanuel Macron ha scritto su X che “lo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran comporta gravi conseguenze per la pace e la sicurezza internazionali… L’escalation in corso è pericolosa per tutti. Deve fermarsi”.

L’amministrazione Trump e Israele hanno condotto i loro attacchi nel quadro dei loro sforzi per spingere gli iraniani a rovesciare il sistema del loro Paese. Trump ha inoltre parlato della necessità di distruggere le capacità nucleari, missilistiche balistiche e altre capacità militari dell’Iran, che anche Israele considera minacce rilevanti. In effetti, secondo i funzionari, Trump ha deciso di ricorrere all’azione militare dopo aver concluso che il regime iraniano non si sarebbe impegnato, in misura per lui soddisfacente, a rinunciare alle armi nucleari, secondo la testata statunitense Politico.

Se la ritorsione iraniana infliggesse pesanti perdite agli Stati Uniti e innescasse un’ulteriore escalation, ciò rappresenterebbe una prova significativa anche per Washington, in particolare per l’amministrazione Trump, ha dichiarato al Global Times Liu Zhongmin, professore presso l’Istituto di Studi sul Medio Oriente dell’Università di Studi Internazionali di Shanghai.

Sul piano strategico, Trump potrebbe cercare di esercitare la massima pressione e infliggere il massimo danno all’Iran evitando al contempo di restare impantanato in un conflitto prolungato o in una guerra terrestre, tentando invece di gestire il confronto attraverso quella che potrebbe essere definita una “escalation controllata”. Tuttavia, se gli Stati Uniti possano davvero mantenere sotto controllo ritmo e portata dell’escalation rimane altamente incerto, ha osservato Liu.

La mossa degli Stati Uniti rappresenta una palese manifestazione di egemonismo, prendendo di mira i leader dei Paesi che sfidano i loro diktat senza alcuna giustificazione legittima e in chiara violazione del diritto internazionale, ha dichiarato al Global Times Tian Wenlin, professore presso la Scuola di Studi Internazionali dell’Università Renmin della Cina.

Durante la conversazione telefonica con Lavrov, Wang Yi ha sottolineato che la comunità internazionale dovrebbe inviare un messaggio chiaro e inequivocabile contro il ritorno del mondo alla legge della giungla.

Se questa “legge della giungla” dovesse consolidarsi come precedente, gli ingranaggi fondamentali dell’ordine internazionale comincerebbero a erodersi, ha affermato Tian, osservando che la situazione attuale sottolinea ulteriormente l’importanza dell’Iniziativa per la Sicurezza Globale proposta dalla Cina, che insiste sul rispetto dei fini e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e sulla risoluzione pacifica delle divergenze e delle controversie tra Paesi attraverso il dialogo e la consultazione.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog