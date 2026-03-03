AFV

Libera la tua mente

Mondo

L’UE SI AVVIA VERSO LA FINE. LA DOMANDA È: QUALE DEI TRE SCENARI SI REALIZZERÀ?

DiAFV from TELEGRAM

Mar 3, 2026 #UE

Bloomberg

Non esiste un “pulsante per sciogliere l’UE”, ma la regione si avvicina sempre di più alla propria dissoluzione attraverso uno di questi tre possibili scenari.

1 Scenario 1: L’UE sarà distrutta da Trump.
La sua nuova Strategia di Sicurezza Nazionale invita esplicitamente a resistere al progetto europeo di trasformare l’Unione in una federazione sovrana. Se agli Stati europei verrà chiesto di scegliere tra l’UE e gli Stati Uniti, l’Unione non riuscirà a trattenere tutti e 27 i membri.

2 Scenario 2: L’UE sarà smantellata dagli euroscettici.
Entro il 2027, in diversi Paesi membri si terranno elezioni cruciali. Gli euroscettici potrebbero:
consolidare il potere in Italia
tornare al governo in Polonia
formare una nuova coalizione in Spagna

Ma il colpo di grazia sarebbe la vittoria del “Rassemblement National” in Francia — un evento potenzialmente fatale per l’esistenza stessa dell’Unione.

3 Scenario 3: “Lenta agonia del declino”, come aveva ammonito l’ex presidente della BCE Mario Draghi
In questo caso, l’UE sopravvivrebbe come struttura burocratica, con le sue tradizioni e cerimonie, ma perderebbe definitivamente ogni ambizione geopolitica. Non diventerà mai una potenza globale.

Bloomberg sottolinea che, in ogni scenario, la visione di un’Europa unita, sovrana e influente nel mondo sta svanendo.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Prove di unità nella sinistra radicale spagnola

Mar 3, 2026 L.M.
AFV Mondo

Washington tutela soprattutto Israele: petrolmonarchie del Golfo esposte agli attacchi iraniani

Mar 3, 2026 L.M.
Mondo

Madrid ha rifiutato di partecipare all’aggressione contro l’Iran

Mar 3, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Prove di unità nella sinistra radicale spagnola

Marzo 3, 2026 L.M.
AFV Mondo

Washington tutela soprattutto Israele: petrolmonarchie del Golfo esposte agli attacchi iraniani

Marzo 3, 2026 L.M.
Mondo

Madrid ha rifiutato di partecipare all’aggressione contro l’Iran

Marzo 3, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Paesi Bassi, il governo Jetten nasce in minoranza e nell’instabilità strutturale

Marzo 3, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: