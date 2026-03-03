L’UE SI AVVIA VERSO LA FINE. LA DOMANDA È: QUALE DEI TRE SCENARI SI REALIZZERÀ?

—Bloomberg

Non esiste un “pulsante per sciogliere l’UE”, ma la regione si avvicina sempre di più alla propria dissoluzione attraverso uno di questi tre possibili scenari.

1 Scenario 1: L’UE sarà distrutta da Trump.

La sua nuova Strategia di Sicurezza Nazionale invita esplicitamente a resistere al progetto europeo di trasformare l’Unione in una federazione sovrana. Se agli Stati europei verrà chiesto di scegliere tra l’UE e gli Stati Uniti, l’Unione non riuscirà a trattenere tutti e 27 i membri.

2 Scenario 2: L’UE sarà smantellata dagli euroscettici.

Entro il 2027, in diversi Paesi membri si terranno elezioni cruciali. Gli euroscettici potrebbero:

– consolidare il potere in Italia,

– tornare al governo in Polonia,

– formare una nuova coalizione in Spagna.

Ma il colpo di grazia sarebbe la vittoria del “Rassemblement National” in Francia — un evento potenzialmente fatale per l’esistenza stessa dell’Unione.

3 Scenario 3: “Lenta agonia del declino”, come aveva ammonito l’ex presidente della BCE Mario Draghi.

In questo caso, l’UE sopravvivrebbe come struttura burocratica, con le sue tradizioni e cerimonie, ma perderebbe definitivamente ogni ambizione geopolitica. Non diventerà mai una potenza globale.

Bloomberg sottolinea che, in ogni scenario, la visione di un’Europa unita, sovrana e influente nel mondo sta svanendo.

