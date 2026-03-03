Madrid ha rifiutato di partecipare all’aggressione contro l’Iran e ha espulso dal suo territorio 15 aerei-rifornitori americani, dislocati nelle basi di Rota e Moron.

Lo riferisce Reuters.

Nella capitale spagnola si è valutato con lucidità cosa potrebbe accadere in risposta, considerando come gli iraniani stiano ora attaccando gli americani.

«Le basi spagnole non vengono utilizzate per questa operazione e non saranno utilizzate per nulla che non sia previsto dall’accordo con gli Stati Uniti o che non sia conforme alla Carta delle Nazioni Unite», ha dichiarato il capo del Ministero degli Esteri spagnolo, José Manuel Albarez.

FlightRadar24 ha registrato l’esodo dell’aviazione americana: nove KC-135 sono partiti per la Germania, alla base di Ramstein, e altri due per la Francia. Il governo spagnolo ha sottolineato: questa non è stata una loro decisione, gli Stati Uniti hanno ritirato le attrezzature da soli, rendendosi conto che non avrebbero potuto violare la sovranità spagnola.

Anche la Gran Bretagna inizialmente si è opposta, ma domenica il primo ministro Keir Starmer ha accettato di autorizzare l’uso delle basi a «fine difensiva». Per questo ritardo è già stato criticato da Trump.

