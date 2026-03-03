Prove di unità nella sinistra radicale spagnola

Sabato 21 febbraio il Círculo de Bellas Artes di Madrid ha ospitato un evento in preparazione da oltre un anno, realizzato con duro lavoro, discrezione e senza clamori, come ha spiegato Lara Hernández, coordinatrice del Movimento Sumar.

di Gemma Delgado – Mundo Obrero

Con lo slogan “Un passo avanti”, l’evento ha riunito quattro organizzazioni impegnate per un’unità che risponda alle richieste della gente. Le organizzazioni che hanno compiuto il primo passo sono Izquierda Unida (Sinistra Unita), Los Comunes (I Comuni), Más Madrid (Più Madrid) e il Movimento Sumar.

Tra i presenti alla convocazione di questo appello all’unità c’erano i dirigenti sindacali di CC.OO. e UGT, rispettivamente Unai Sordo e Pepe Álvarez; la Ministra della Gioventù e dell’Infanzia, Sira Rego; il Ministro dei Diritti Sociali, Pablo Bustinduy; l’ex coordinatore generale di IU, Alberto Garzón; e l’ex sindaca di Barcellona, ​​Ada Colau. Erano presenti il ​​direttore dell’Istituto Cervantes, Luis García Montero, e rappresentanti di Compromís, ERC e Bildu, tra gli altri.

Tutti gli interventi hanno chiarito che questo evento era solo il punto di partenza e auspicavano l’adesione di altre forze politiche, organizzazioni e singoli individui, persone che forse non vogliono far parte di un partito ma che desiderano essere attive in “questo movimento di trasformazione”, come definito dal coordinatore generale di Izquierda Unida, Antonio Maillo.

“Il nuovo buon senso che ha preso piede questa settimana, ed è per questo che sono molto ottimista, risiede nell’unità”, ha sostenuto Maillo nel suo intervento. Il dibattito non verte sull’esistenza o meno dell’unità, ma su “come forgiarla”, sulla formulazione del meccanismo più efficace per affrontare la reazione negativa e trasformare la maggioranza sociale in una maggioranza elettorale. E per raggiungere questo obiettivo, ha aggiunto, “dovremo organizzarci con intelligenza politica”. Definiva quindi questo primo passo come un atto di obbedienza al clamore sociale che esigeva unità, non come fine a se stesso, ma come “l’unico strumento che può permetterci di rimanere rilevanti, cambiando politica a favore della giustizia sociale”.

Maillo parlava di volontà politica, di riallacciamento con ampi settori della società, di un progetto irreversibile aperto a ulteriori integrazioni “che sono certo si verificheranno”, e di risposta a questo momento storico. “In politica, si può desiderare lo stato dei nostri ideali in cui vorremmo trovarci e gestirci”, ma la realtà è quella che è, ed è ciò su cui dobbiamo agire. E in questa realtà, c’è un fascismo che dilaga in Europa e nel mondo, che può essere affrontato solo attraverso l’unità. Il fascismo e l’autoritarismo non si combattono instillando paura e dicendo che il lupo sta arrivando, ha continuato, “si combattono attaccando le cause della disuguaglianza che portano persone che non dovrebbero essere alleate con l’estrema destra ad allearsi con essa per disperazione”.

Per questo ha insistito sulla necessità di “una sinistra trasformativa che creda davvero nella riforma strutturale di cui abbiamo bisogno”, e in questa riforma strutturale non ha solo indicato la magistratura, ma ha incluso anche la riforma strutturale delle forze di sicurezza dello Stato, “dove l’estrema destra si è pericolosamente infiltrata e che le leve dello Stato devono affrontare con coraggio”. Servono politiche coraggiose anche nell’edilizia popolare, nella sanità pubblica e nell’istruzione, consapevoli che ciò comporta uno scontro con settori molto potenti. “Ci sono settori che non accetteranno che le loro aspettative di profitti miliardari vengano vanificate da governi come il nostro. Pertanto, non stiamo parlando solo di coesione per evitare qualsiasi cosa; stiamo parlando di unità per costruire un Paese più giusto”.

All’inizio del suo discorso, il coordinatore generale di IU ha spiegato che questi non sono tempi di malinconia, ma di costruzione. “La sinistra sta iniziando una fase di gioia, di proposte, di ambizione di governo, di dibattito e di guerra culturale”. E parte di questa guerra culturale implica non credere a coloro che cercano di convincerci che tutto è perduto, che i partiti PP e VOX governeranno e che i giovani sono di estrema destra, perché, ha ricordato a tutti, sono stati i giovani a guidare le mobilitazioni filo-palestinesi e durante il dirottamento della Freedom Flotilla. Sulla stessa linea, ha incoraggiato le persone a impegnarsi nei loro luoghi di lavoro, scuole, associazioni, associazioni genitori-insegnanti, quartieri… per condurre la guerra culturale e occupare il dibattito politico quotidiano.

Maillo ha anche invocato il dialogo intergenerazionale. I nonni non dovrebbero dire ai nipoti come votare, ma dovrebbero raccontare loro le loro vite, il loro arrivo dalla campagna in città, le ore extra che hanno dovuto lavorare per andare avanti e far sì che i loro figli potessero studiare con le borse di studio, e quanto è costato loro ottenere i diritti di cui godono oggi.

Infine, il leader di Sinistra Unita ha invitato tutti a socializzare, ad abbracciarsi a vicenda… proprio come i cittadini di Ronda hanno abbracciato e accolto la gente di Grazalema quando ne avevano bisogno, perché questa è vita comunitaria, questo è antifascismo, ha concluso. “Siamo un faro di speranza per il resto dell’Europa e dell’America Latina”. E ha lanciato un energico “Non passeranno. Non vinceranno”.

La prima a parlare al lancio del nuovo progetto di convergenza, che parte dal basso, dalle organizzazioni di base e senza una leadership iper-concentrata, è stata Lara Hernández, coordinatrice del Movimento Sumar. “La gente vuole che siamo proattivi, fiduciosi; ci chiede audacia e grande coraggio… E il nostro primo compito è sviluppare un programma politico di sinistra che trascenda le strutture partitiche”. Ha parlato di una visione a lungo termine, di un orizzonte di trasformazione sociale e di un impegno a costruire quella speranza. Ha aggiunto che ci troviamo in un’epoca di cambiamento in cui le soluzioni del XX secolo non sono più efficaci. E ha sottolineato: “La gente non ci chiede di essere gli stessi, ma di camminare insieme”, ed è su questo che stanno lavorando.

Il Ministro della Cultura, Ernest Urtasun, ha rappresentato la Camera dei Comuni. Ha ricordato che le elezioni del 23 giugno sono state vinte con “precisione quasi chirurgica” per massimizzare il numero di rappresentanti. “Questo tipo di aritmetica è essenziale. Ma le elezioni non si vincono solo con la sociologia elettorale; “Si vince con un progetto politico vincente”. Né si vince “con il freno a mano tirato”; bisogna governare bene e bisogna usare questo anno e mezzo di legislatura per perseguire politiche coraggiose su questioni prioritarie come l’edilizia abitativa, e ratificando il decreto sulla rete di sicurezza sociale con il divieto di sfratto giovedì prossimo al Congresso”, con un progetto che risuoni con la maggioranza della società. Ha concluso esprimendo la speranza di poter un giorno guardare indietro e dire che, quando il fascismo dilagava, abbiamo raggiunto un decennio progressista.

La Ministra della Salute, Mónica García, è stata la voce di Más Madrid. Ha sottolineato l’eredità di tutte le trasformazioni e i miglioramenti raggiunti. Ha anche elogiato le politiche e i risultati della Ministra del Lavoro, Yolanda Díaz, e ha ribadito l’invito a coloro che non sono ancora coinvolti: “Nessuno è superfluo qui. Abbiamo bisogno di ogni voce, di ogni elemento progressista in ogni ambito”.

