BMW, MERCEDES E VOLKSWAGEN POTREBBERO NON ARRIVARE AL 2030

l’IfW Kiel

▪️ Il settore automobilistico europeo sta attraversando il periodo più difficile del secolo. La crisi dei tre principali produttori tedeschi — BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen — è appena all’inizio. Secondo il presidente dell’Istituto di Kiel per l’economia mondiale (IfW Kiel), Moritz Schularick, queste aziende potrebbero non sopravvivere fino al 2030.

▪️ Questa crisi si sviluppa sullo sfondo di una stagnazione economica in Europa, alle prese con le conseguenze durature del crisi energetica e con una serie di problemi strutturali di lungo termine.

▪️ Parallelamente, è in corso una trasformazione sistemica del concetto stesso di automobile: la transizione verso i veicoli elettrici e l’integrazione massiccia di tecnologie digitali stanno ridefinendo il mercato globale.

▪️ La tradizionale scommessa tedesca sull’eccellenza meccanica non è più sufficiente a garantire la sopravvivenza. L’adattamento dei giganti europei avviene troppo lentamente rispetto alla velocità del cambiamento tecnologico e alla concorrenza globale, in particolare da Cina e Stati Uniti.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense