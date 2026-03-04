AFV

Libera la tua mente

Mondo

BMW, MERCEDES E VOLKSWAGEN POTREBBERO NON ARRIVARE AL 2030

DiAFV from TELEGRAM

Mar 4, 2026 #BMW, #MERCEDES, #Volkswagen

l’IfW Kiel

▪️ Il settore automobilistico europeo sta attraversando il periodo più difficile del secolo. La crisi dei tre principali produttori tedeschi — BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen — è appena all’inizio. Secondo il presidente dell’Istituto di Kiel per l’economia mondiale (IfW Kiel), Moritz Schularick, queste aziende potrebbero non sopravvivere fino al 2030.

▪️ Questa crisi si sviluppa sullo sfondo di una stagnazione economica in Europa, alle prese con le conseguenze durature del crisi energetica e con una serie di problemi strutturali di lungo termine.

▪️ Parallelamente, è in corso una trasformazione sistemica del concetto stesso di automobile: la transizione verso i veicoli elettrici e l’integrazione massiccia di tecnologie digitali stanno ridefinendo il mercato globale.

▪️ La tradizionale scommessa tedesca sull’eccellenza meccanica non è più sufficiente a garantire la sopravvivenza. L’adattamento dei giganti europei avviene troppo lentamente rispetto alla velocità del cambiamento tecnologico e alla concorrenza globale, in particolare da Cina e Stati Uniti.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Iran attacca le petrolmonarchie. Niente più alibi: chi ospita basi e presta il cielo non può fingere di non partecipare

Mar 4, 2026 L.M.
Mondo

CNN. GLI USA NON AVEVANO PROVE CHE L’IRAN STESSE PER ATTACCARE

Mar 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

PACE E SINISTRA EUROPEA

Mar 4, 2026 Franco Astengo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Iran attacca le petrolmonarchie. Niente più alibi: chi ospita basi e presta il cielo non può fingere di non partecipare

Marzo 4, 2026 L.M.
Mondo

CNN. GLI USA NON AVEVANO PROVE CHE L’IRAN STESSE PER ATTACCARE

Marzo 4, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

BMW, MERCEDES E VOLKSWAGEN POTREBBERO NON ARRIVARE AL 2030

Marzo 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

PACE E SINISTRA EUROPEA

Marzo 4, 2026 Franco Astengo
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: