CNN. GLI USA NON AVEVANO PROVE CHE L’IRAN STESSE PER ATTACCARE

Mar 4, 2026 #CNN, #Iran, #USA

IN DIRETTA SU CNN È STATO DICHIARATO CHE GLI STATI UNITI NON DISPONEVANO DI PROVE CHE L’IRAN STESSE PER ATTACCARE PER PRIMO LE BASI MILITARI AMERICANE

«Come la maggior parte delle spiegazioni fornite dall’amministrazione sul motivo per cui l’operazione contro l’Iran è stata avviata proprio ora, anche questo briefing si è svolto a porte chiuse

Tuttavia, ci è stato riferito che i rappresentanti del Pentagono hanno fatto un’ammissione piuttosto netta: non esistevano alcun indizio che l’Iran stesse preparando un attacco preventivo alle basi statunitensi nella regione, in previsione di un’offensiva da parte di USA e Israele. 

Eppure, proprio questo — come avevano affermato sabato alti funzionari dell’amministrazione — era considerato vero e uno dei fattori determinanti nella scelta del momento per lanciare l’operazione. 

Dunque, le domande aumentano, soprattutto perché il Presidente finora non ha fornito alcuna spiegazione pubblica sui motivi, sulle giustificazioni né su un piano chiaro per le prossime fasi di questa operazione militare».


