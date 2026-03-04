AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Emirati, hotel sotto attacco: il bersaglio era il personale statunitense

DiL.M.

Mar 4, 2026 #Emirati Arabi Uniti, #Iran, #USA


Gli attacchi che hanno colpito hotel e grattacieli negli Emirati Arabi Uniti non sembrano essere azioni indiscriminate contro civili o turisti. Secondo diverse ricostruzioni, le strutture finite nel mirino ospitavano personale statunitense evacuato dalle basi militari perché considerato non essenziale.
Non si tratterebbe quindi di un’offensiva contro la popolazione, ma di operazioni mirate contro presenze riconducibili agli Stati Uniti nella regione. In questo quadro, gli hotel diventano strutture di appoggio temporanee a un dispositivo militare più ampio.
Circolano inoltre segnalazioni – al momento non confermate ufficialmente – di un attacco contro un grattacielo ritenuto sede operativa collegata alla Central Intelligence Agency. Anche in questo caso, l’obiettivo sarebbe stato legato agli interessi statunitensi e non ai civili.
In sintesi, gli attacchi negli Emirati non appaiono casuali né diretti contro turisti o residenti, ma inseriti in una strategia volta a colpire la presenza americana nel Golfo.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV Mondo

Iran attacca le petrolmonarchie. Niente più alibi: chi ospita basi e presta il cielo non può fingere di non partecipare

Mar 4, 2026 L.M.
Mondo

CNN. GLI USA NON AVEVANO PROVE CHE L’IRAN STESSE PER ATTACCARE

Mar 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

PACE E SINISTRA EUROPEA

Mar 4, 2026 Franco Astengo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Iran attacca le petrolmonarchie. Niente più alibi: chi ospita basi e presta il cielo non può fingere di non partecipare

Marzo 4, 2026 L.M.
Mondo

CNN. GLI USA NON AVEVANO PROVE CHE L’IRAN STESSE PER ATTACCARE

Marzo 4, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

BMW, MERCEDES E VOLKSWAGEN POTREBBERO NON ARRIVARE AL 2030

Marzo 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

PACE E SINISTRA EUROPEA

Marzo 4, 2026 Franco Astengo
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: