GOLFO SULL’ORLO DELLA CRISI: BAHREIN NEL CAOS, MONARCHIE IN ALLERTA

Mar 4, 2026 #Bahrein


PAURA DI INSTABILITÀ – BAHREIN INQUIETO
Il Bahrein vive ore di forte tensione e cresce la paura di instabilità non solo nel Paese, ma anche tra le monarchie del Golfo. Online sono apparsi video che mostrerebbero l’ingresso delle truppe dello “Scudo della Penisola”, forza militare collegata al Consiglio di Cooperazione degli Stati Arabi del Golfo Persico. Un segnale evidente di allarme regionale.
Il dispiegamento sarebbe legato agli attacchi attribuiti all’Iran contro obiettivi in Bahrein, ma anche a una situazione interna sempre più fragile. Dopo la morte di Khamenei si sono verificati attacchi da parte di gruppi sciiti locali contro vari obiettivi, incluse stazioni di polizia.
Subito dopo le notizie sull’arrivo del contingente straniero, un drone iraniano sarebbe arrivato sul ponte di 25 chilometri che collega il Bahrein all’Arabia Saudita, infrastruttura strategica e simbolo del legame tra i due Paesi.
A rendere il clima ancora più teso, numerosi video mostrano persone in festa per il bombardamento delle basi USA presenti nel Paese. Un insieme di segnali che alimenta la paura tra le monarchie dell’area, preoccupate che l’instabilità possa estendersi oltre i confini del Bahrein.

