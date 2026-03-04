Iran attacca le petrolmonarchie. Niente più alibi: chi ospita basi e presta il cielo non può fingere di non partecipare



L’Iran ha riportato il mondo alla realtà. Gli attacchi contro basi statunitensi e infrastrutture strategiche nel Golfo non sono stati un gesto impulsivo, ma un messaggio politico preciso: se il tuo territorio o il tuo spazio aereo vengono usati per colpirmi, sei parte della guerra.

Teheran ha tracciato una linea netta. Non esistono più “coinvolgimenti indiretti” o neutralità di facciata.

Se le basi in Kuwait o negli Emirati ospitano forze impiegate contro l’Iran, diventano obiettivi legittimi.

Se aerei cisterna o mezzi logistici partono da basi europee per sostenere operazioni militari, anche l’Europa entra nell’equazione strategica.

Il principio è brutale ma chiaro: la logistica è partecipazione.

Il panico nel Golfo e le pressioni su Washington

Secondo Bloomberg, Emirati Arabi Uniti e Qatar stanno facendo pressioni riservate sugli alleati occidentali affinché convincano Donald Trump a limitare le operazioni contro l’Iran. Le monarchie del Golfo, che ospitano basi americane strategiche, hanno improvvisamente compreso di essere diventate bersagli diretti.

Il Qatar ha già subito attacchi con droni contro il suo principale impianto di gas naturale liquefatto, con un’impennata dei prezzi del gas in Europa. Le scorte di missili Patriot sarebbero in rapido esaurimento. Gli Emirati chiedono sistemi di difesa aggiuntivi.

Dietro le quinte, gli sceicchi stanno contattando i leader europei nella speranza di trovare una via d’uscita diplomatica prima che il conflitto si allarghi ulteriormente.

Perché il messaggio iraniano è ormai chiaro: non esistono più spettatori.

