I “padroni del mondo” minacciano Sánchez

Mar 5, 2026 #guerra, #Iran, #SANCHEZ, #Spagna, #Trump


Il caso Sánchez mostra in modo molto chiaro quello che molti considerano il metodo degli Stati Uniti nei rapporti internazionali: una linea dura riassumibile nell’idea del “o fai come diciamo noi, oppure paghi le conseguenze”.
Di fronte alle minacce dirette provenienti da Donald Trump, Sánchez ha risposto ancora una volta con una posizione netta: no alla guerra. Una presa di posizione che, secondo molti osservatori, rappresenta anche il tentativo di affermare una maggiore autonomia politica europea.
C’è chi sostiene che nell’Unione Europea servirebbero più leader disposti a prendere posizioni simili. L’idea è che un’Europa più unita e compatta potrebbe bilanciare meglio la pressione politica proveniente da Washington.
Gli Stati Uniti, nel corso della loro storia recente, sono stati spesso percepiti come una potenza che tende a imporsi sulla scena internazionale. Tuttavia, per alcuni analisti, questo ruolo di “potenza dominante” non può durare indefinitamente in un mondo sempre più multipolare.
Nel video che circola online, secondo questa lettura, si vedrebbe proprio questo scontro di visioni sul ruolo degli Stati Uniti e sull’autonomia delle scelte politiche europee.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

