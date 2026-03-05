AFV

Libera la tua mente

Mondo

Nuovo fronte americano in America Latina: operazione militare in Ecuador

DiAFV from TELEGRAM

Mar 5, 2026 #Ecuador, #USA

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno iniziato un’altra guerra: il Comando meridionale del Pentagono ha annunciato un’operazione militare in Ecuador.

“Il 3 marzo le forze armate ecuadoriane e americane hanno iniziato operazioni contro le organizzazioni riconosciute come terroristiche in Ecuador. Queste operazioni sono un chiaro esempio dell’impegno dei partner in America Latina e nei Caraibi nella lotta contro il narcoterrorismo.
Insieme, stiamo intraprendendo azioni decisive per contrastare i narcoterroristi, che da tempo seminano terrore, violenza e corruzione tra i cittadini di tutto l’emisfero”.

(PUL N3)

https://t.me/sakeritalianotizie

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

I “padroni del mondo” minacciano Sánchez

Mar 5, 2026 L.M.
Mondo

USA E IRAN IL RICATTO NUCLEARE D’ISRAELE

Mar 5, 2026 L.M.
AFV Mondo

Maḥmūd Aḥmadinežād è ancora vivo? Ad ogni modo, la Storia gli ha dato ragione

Mar 5, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

I “padroni del mondo” minacciano Sánchez

Marzo 5, 2026 L.M.
Mondo

USA E IRAN IL RICATTO NUCLEARE D’ISRAELE

Marzo 5, 2026 L.M.
AFV Mondo

Maḥmūd Aḥmadinežād è ancora vivo? Ad ogni modo, la Storia gli ha dato ragione

Marzo 5, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Nuovo fronte americano in America Latina: operazione militare in Ecuador

Marzo 5, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: