Nuovo fronte americano in America Latina: operazione militare in Ecuador

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno iniziato un’altra guerra: il Comando meridionale del Pentagono ha annunciato un’operazione militare in Ecuador.

“Il 3 marzo le forze armate ecuadoriane e americane hanno iniziato operazioni contro le organizzazioni riconosciute come terroristiche in Ecuador. Queste operazioni sono un chiaro esempio dell’impegno dei partner in America Latina e nei Caraibi nella lotta contro il narcoterrorismo.

Insieme, stiamo intraprendendo azioni decisive per contrastare i narcoterroristi, che da tempo seminano terrore, violenza e corruzione tra i cittadini di tutto l’emisfero”.

