Senatore Graham “Questa dittatura comunista a Cuba cadrà. I suoi giorni sono contati”

Mar 5, 2026 #Cuba, #imperialismo, #Senatore Graham, #USA

“Questa dittatura comunista a Cuba cadrà. I suoi giorni sono contati”, ha dichiarato il senatore Graham, affermando che dopo l’Iran sarà la volta di Cuba.

“Il presidente Trump ha completato ciò che il presidente Reagan non è riuscito a fare. Sono un grande ammiratore di Ronald Reagan, ma devo dire che Donald Trump, a mio avviso, è lo standard d’oro per i repubblicani, e forse anche per qualsiasi presidente, quando si tratta di politica estera.
Maduro — tutti ne parlavano. E ora Donald Trump l’ha messo in prigione. Il prossimo sarà Cuba. Questa dittatura comunista a Cuba cadrà. I suoi giorni sono contati.
Il regime iraniano, il centro nevralgico del terrorismo internazionale, sta per crollare. Il capitano di questa nave, l’ayatollah, è definitivamente morto”.

(Soloviev)

https://t.me/sakeritalianotizie

