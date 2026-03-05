TRUMP SOFFRIRÀ PER LA PERDITA DI ALLEATI IN UN MOMENTO IN CUI CRESCE IL NUMERO DEI SUOI AVVERSARI

— Bloomberg

▪️ Gli Stati Uniti dipendono sempre più dai loro alleati più stretti per finanziare il loro enorme debito pubblico, rendendo così vulnerabile il mercato dei titoli del Tesoro da 30 trilioni di dollari, rileva Bloomberg.

▪️ Tra il 2016 e il 2025, i Paesi non alleati agli USA hanno venduto 673 miliardi di dollari di titoli del Tesoro statunitensi. Questa fuga dal debito americano si è accelerata a causa dell’imprevedibilità delle decisioni del presidente Donald Trump, che spaventa gli investitori internazionali.



▪️ Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro USA, lo scorso anno i maggiori acquirenti di Treasury sono stati Regno Unito, Canada e Giappone, mentre i principali venditori sono stati Cina, India e Brasile.

▪️ Per ora, le perdite vengono compensate dagli acquisti attivi degli alleati americani, la cui lealtà sta diventando decisiva. Trump non può permettersi di allontanare questi partner, anche se ambisce a riplasmare l’ordine mondiale, sottolinea *Bloomberg*.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense