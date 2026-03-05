Ue-Mercosur, la democrazia “fino a un certo punto”

Monica Di Sisto

Un pessimo precedente. Ursula von der Leyen ha esautorato il Parlamento europeo annunciando l’applicazione provvisoria del contestato accordo Ue-Mercosur prima del parere della Corte di Giustizia Ue e prima del voto di Strasburgo. Un segnale antidemocratico.

“L’avevo già detto in precedenza: quando loro saranno pronti, noi saremo pronti. Nelle ultime settimane ho discusso intensamente la questione con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione europea procederà ora all’applicazione provvisoria”. L’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale UE-Mercosur annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen in un video-grido girato da sola senza alcuna convocazione formale di istituzioni o stampa, segna un passaggio che va ben oltre il merito economico dell’intesa. È un precedente istituzionale che incide sul cuore della legittimità democratica dell’Unione europea. In un contesto internazionale attraversato da guerre, escalation improvvise e decisioni unilaterali — si pensi ai recentissimi attacchi repentini dell’amministrazione Trump contro Paesi terzi, adottati senza un chiaro mandato multilaterale — la scelta della Commissione europea di forzare i tempi su un trattato altamente controverso rischia di produrre un danno politico profondo: normalizzare l’idea che la rapidità dell’esecutivo prevalga sulla deliberazione rappresentativa.

La sequenza è ormai chiara. Dopo la ratifica dell’accordo da parte di Argentina e Uruguay — con il Brasile pronto a seguire — la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato che Bruxelles procederà “immediatamente” verso l’applicazione provvisoria della parte commerciale dell’intesa. Ciò significa che gli effetti tariffari e regolatori potranno iniziare a dispiegarsi già nei prossimi mesi, prima che il Parlamento europeo abbia espresso il proprio voto definitivo di accettazione o bocciatura del trattato, e prima che la Corte di giustizia dell’Unione europea si pronunci sul parere richiesto da Strasburgo.

Il Parlamento europeo, infatti, lo scorso gennaio ha approvato una risoluzione con cui ha chiesto formalmente un parere giuridico alla Corte sulla validità dell’accordo. Non si tratta di un atto simbolico: la richiesta sospende politicamente il voto di ratifica fino alla risposta dei giudici, che potrebbe arrivare tra dodici-ventiquattro mesi. Il voto di Strasburgo giungerà solo dopo quel pronunciamento. È una scelta deliberata dell’unica istituzione dell’Unione eletta direttamente dai cittadini, che ha ritenuto necessario un chiarimento giuridico prima di esprimere il proprio consenso su un accordo di tale portata economica, ambientale e sociale.

Ed è qui che si concentra il nodo politico: mentre il Parlamento attende il giudizio della magistratura europea, l’esecutivo comunitario procede comunque verso l’attivazione dell’accordo.

Nel gennaio scorso, i Ventisette hanno approvato l’intesa in Consiglio, grazie al voltafaccia italiano, ma non all’unanimità. Francia, Austria, Irlanda, Polonia e Ungheria hanno continuato a votare contro, e il Belgio si è astenuto. È un passaggio di rilievo storico. Per la prima volta un accordo commerciale di questa dimensione procede senza consenso unanime tra gli Stati membri, su una materia che incide direttamente su agricoltura, ambiente, filiere produttive e rapporti internazionali strategici. Formalmente la maggioranza qualificata è sufficiente; politicamente, la frattura è evidente.

Questa spaccatura interna, sommata alla richiesta di parere della Corte e alla contestazione di una parte significativa dell’opinione pubblica europea, avrebbe potuto suggerire una pausa istituzionale. Al contrario, la Commissione ha scelto di percorrere la strada dell’applicazione provvisoria.

Formalmente, il diritto dell’Unione consente l’applicazione provvisoria per le parti di competenza esclusiva europea. Dal Trattato di Lisbona in poi, questa prassi è stata utilizzata quando un trattato “misto” richiedeva la ratifica dei parlamenti nazionali, ma solo dopo che Consiglio e Parlamento europeo avevano espresso il loro consenso. L’unica eccezione significativa è stata legata alla gestione della Brexit. Oggi, invece, l’applicazione verrebbe attivata prima del voto del Parlamento europeo e mentre è pendente un parere della Corte di giustizia. Non siamo di fronte a una violazione manifesta dei Trattati, bensì a una scelta che altera la sequenza democratica.

Il meccanismo è tecnicamente lineare ma politicamente decisivo. L’applicazione provvisoria scatterà il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio delle note verbali tra l’Unione europea e i Paesi Mercosur che avranno completato la ratifica. Argentina e Uruguay hanno già ratificato; il Brasile dovrebbe seguire a breve. Una volta avvenuto lo scambio, l’accordo si applicherà automaticamente a tutti i 27 Stati membri dell’UE e ai Paesi sudamericani ratificanti. Lo scambio di note verbali non è ancora avvenuto e non è stata fissata una data. Ma nel momento in cui avverrà, l’accordo produrrà effetti giuridici concreti prima del voto del Parlamento europeo e prima del parere della Corte di giustizia.

Il risultato è che il voto parlamentare, quando arriverà, interverrà su un testo già operativo, con effetti economici già in corso e con filiere già adattate alle nuove condizioni commerciali. In termini politici, ciò significa trasformare un potere di autorizzazione preventiva in una ratifica post factum. In termini istituzionali, significa che la legittimazione democratica segue — e non precede — l’attivazione delle norme.

La reazione della società civile è stata immediata. Oltre 170 organizzazioni — tra cui Friends of the Earth Europe, Greenpeace EU, Climate Action Network Europe, Climate Action Network Latin America, ECVC ed EFFAT — hanno indirizzato una lettera aperta alla Presidente della Commissione e al Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, chiedendo di “rispettare i processi democratici e astenersi dall’applicare l’accordo prima che il Parlamento europeo abbia esercitato il suo diritto di voto”. Il testo sottolinea come l’intesa sia “altamente controversa”, con preoccupazioni reiterate su standard alimentari, impatto su lavoro e agricoltura, deforestazione.

Frances Verkamp, trade campaigner di Friends of the Earth Europe, ha ricordato che “ci sono voluti 25 anni di negoziati segreti, senza partecipazione della società civile, senza consultazione delle comunità locali e dei sindacati per arrivare a un accordo. Ora si vuole mettere da parte il Parlamento europeo, l’unica istituzione eletta dell’UE? Su un accordo così controverso, la democrazia non è un’opzione, è vitale.” Jean Blaylock, coordinatrice della European Trade Justice Coalition, ha aggiunto che “forzare l’entrata in vigore di questo accordo altamente controverso rischia di infiammare le tensioni e minare la legittimità dell’UE. La democrazia non è un ostacolo da aggirare e l’UE-Mercosur non dovrebbe essere imposto dalla porta di servizio”. Il 6 e 7 marzo 2026, ad esempio, oltre cento trattori provenienti da diverse parti d’Italia confluiranno a Roma, convocati dal Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani (Coapi), per protestare contro la crisi delle piccole e medie imprese, chiedere il diritto al cibo e, per difenderlo, escludere l’agricoltura e il cibo dagli accordi di libero scambio come questo.

Tra le diverse queste voci emerge quella del Presidente francese Emmanuel Macron, che a ridosso dell’annuncio ha definito la decisione della Commissione “una brutta sorpresa” e “un pessimo modo di trattare il Parlamento europeo”. Macron ha parlato di “una grande responsabilità nei confronti degli agricoltori” e di “una grande responsabilità nei confronti dei cittadini europei e dei loro rappresentanti che non sono stati adeguatamente rispettati”. Non è soltanto una divergenza sul merito agricolo; è un’accusa esplicita di compressione della rappresentanza.

Lo stesso nodo ha unito le posizioni della Lega a quelle dei Cinque Stelle contro Forza Italia e Fdi, contenti dell’accelerazione. La decisione della Presidente della commissione, secondo la Lega “calpesta il ruolo del Parlamento europeo”, e, secondo il M5S “è sbagliata nel metodo e nel merito” perché “ci espone a notevoli rischi di risarcimenti se la Corte di Giustizia dovesse giudicarlo illegale così come noi auspichiamo”.

Il punto centrale, dunque, non è tecnico ma politico-costituzionale. L’Unione europea ha costruito la propria legittimità su un equilibrio delicato tra metodo comunitario ed elementi intergovernativi, tra efficienza decisionale e controllo democratico. In un’epoca in cui la fiducia pubblica nelle istituzioni è fragile e in cui forze politiche sovraniste accusano Bruxelles di deficit democratico, anticipare l’efficacia di un accordo commerciale prima del voto parlamentare e prima di un chiarimento giuridico significa alimentare quella narrativa.

Il parallelo con il contesto globale non è forzato. Quando grandi potenze ricorrono a decisioni improvvise e unilaterali, aggirando o svuotando i meccanismi multilaterali, il risultato è un indebolimento sistemico delle regole comuni. L’Unione europea ha storicamente rivendicato un ruolo opposto: custode del diritto, promotrice del multilateralismo, esempio di governance regolata. Se ora adotta una logica di anticipazione esecutiva su un dossier così sensibile, il segnale politico è ambiguo.

L’argomento secondo cui l’applicazione provvisoria sarebbe necessaria per garantire credibilità commerciale non può cancellare il dato essenziale: il Parlamento europeo è l’unica istituzione dell’UE eletta direttamente dai cittadini. Se esso ha ritenuto opportuno chiedere un parere alla Corte di giustizia, ciò costituisce un atto di prudenza istituzionale, non un ostacolo burocratico. Procedere comunque equivale a svuotare di significato quella richiesta.

In gioco non c’è soltanto l’accordo UE-Mercosur. C’è il precedente che si crea. Se l’esecutivo europeo può attivare effetti giuridici sostanziali prima del completamento del ciclo deliberativo, si consolida una prassi che riduce il Parlamento a ratificatore ex post di decisioni già operative. La democrazia, in questo schema, diventa un passaggio formale successivo a scelte irreversibili.

In un’Unione che chiede agli Stati membri il rispetto dello Stato di diritto e che richiama governi terzi al rispetto delle procedure democratiche, la coerenza è un bene politico primario. L’applicazione provvisoria dell’UE-Mercosur, nelle condizioni date — voto non unanime in Consiglio, richiesta pendente alla Corte di giustizia, ratifica parlamentare rinviata fino a due anni — rischia di trasmettere un messaggio pericoloso: quando l’urgenza politica o la credibilità commerciale lo richiedono, la democrazia può attendere. Ed è proprio questo slittamento, più ancora dei contenuti economici dell’accordo, a costituire il punto di maggiore criticità. Perché i precedenti istituzionali, una volta stabiliti, tendono a sedimentarsi. E se la regola diventa quella di anticipare l’efficacia di trattati controversi prima del completamento del circuito democratico, il problema non sarà più soltanto l’UE-Mercosur, ma l’equilibrio stesso tra esecutivo europeo e rappresentanza dei cittadini.