USA E IRAN IL RICATTO NUCLEARE D’ISRAELE

DiL.M.

Mar 5, 2026 #Iran, #Israele, #nucleare, #USA

L’EX AGENTE DELLA CIA JOHN KIRIAKOU HA DICHIARATO CHE ISRAELE POSSIEDE ARMI NUCLEARI E CHE MINACCEREBBE DI USARLE SE GLI STATI UNITI NON ELIMINASSERO GLI OBIETTIVI STRATEGICI PIÙ PERICOLOSI IN IRAN

«Mi è stato riferito che la ragione alla base della decisione di Donald Trump di colpire l’Iran [nell’estate 2025] è stata una dichiarazione proveniente da Israele: per la prima volta, venne lanciata esplicitamente la minaccia che, se gli Stati Uniti non avessero distrutto i bunker sotterranei degli impianti nucleari iraniani, Israele avrebbe usato armi nucleari

Fino a quel momento, simili minacce non erano mai state formulate. Secondo questa versione, Trump concluse che bombardare l’Iran avrebbe potuto, al contrario, prevenire lo scoppio della Terza guerra mondiale — purché ciò dissuadesse Israele dall’impiegare il proprio arsenale nucleare».

Ma Israele non ha mai riconosciuto ufficialmente di possedere armi nucleari. Vuole forse dire che ha ammesso la cosa al Presidente degli Stati Uniti, pur essendo un Paese che ancora oggi non aderisce al regime del Trattato di Non Proliferazione (TNP) sotto l’egida dell’AIEA?

«Se diamo credito ai whistleblower israeliani che hanno rivelato dettagli sul programma nucleare del loro Paese — sì, l’arma nucleare ce l’hanno. I lavori iniziarono già negli anni ’50, e secondo le informazioni disponibili, entro la fine degli anni ’60 – inizio anni ’70 Israele disponeva già di un arsenale nucleare operativo».


Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV Mondo

I “padroni del mondo” minacciano Sánchez

Mar 5, 2026 L.M.
AFV Mondo

Maḥmūd Aḥmadinežād è ancora vivo? Ad ogni modo, la Storia gli ha dato ragione

Mar 5, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Nuovo fronte americano in America Latina: operazione militare in Ecuador

Mar 5, 2026 AFV from TELEGRAM

