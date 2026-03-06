AFV

Il discorso di Pete Hegseth farebbe impallidire Joseph Goebbels

Le dichiarazioni del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth sull’Iran hanno toni che ricordano più la propaganda di guerra del Terzo Reich che un’analisi militare.
Nel corso di un intervento pubblico, Hegseth ha descritto le forze armate iraniane come completamente annientate: leadership decimata o nascosta nei bunker, catena di comando incapace di coordinarsi, aviazione distrutta e flotta ridotta a relitti nel Golfo Persico.
Un racconto di distruzione totale e vittoria assoluta, dove il nemico viene dipinto come ormai incapace di reagire.
Parole che ricordano più la retorica della propaganda bellica che il linguaggio prudente normalmente utilizzato nelle analisi militari.
Il risultato è un discorso che appare costruito più per alimentare un clima di trionfalismo politico che per descrivere con equilibrio la realtà strategica.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

