Il primo ministro spagnolo respinge con forza la presunta minaccia di embargo commerciale totale da parte di Trump

Il commercio non deve essere strumentalizzato né trasformato in un’arma, afferma il Ministero degli Esteri cinese.

di Liu Xin e Li Yu (Global Times) – 4 marzo 2026

Mentre l’operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran entra nel suo quinto giorno, le tensioni tra Washington e Madrid hanno attirato un’attenzione sempre più ampia. Il presidente statunitense Donald Trump avrebbe minacciato di imporre un embargo commerciale totale alla Spagna dopo che quest’ultima ha rifiutato di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le proprie basi militari per gli attacchi contro l’Iran. In risposta, il governo spagnolo ha esortato Washington a rispettare il diritto internazionale e gli accordi bilaterali con l’Unione Europea.

Gli utenti della rete hanno invaso i social media internazionali per esprimere sostegno al primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, salutandolo come “il primo leader europeo” a denunciare apertamente gli attacchi militari statunitensi contro l’Iran. Hanno appoggiato la Spagna per essersi opposta a quella che hanno descritto come un’azione militare unilaterale, invece di seguire ciecamente Washington. Alcuni osservatori, nel frattempo, ritengono che la posizione della Spagna sui recenti attacchi all’Iran sia in larga misura motivata da considerazioni di politica interna.

Martedì, un giornalista ha sollevato la questione durante la conferenza stampa quotidiana del Ministero degli Esteri cinese, chiedendo un commento della Cina. In risposta, la portavoce Mao Ning ha dichiarato che le azioni militari statunitensi e israeliane contro l’Iran violano il diritto internazionale e che il commercio non dovrebbe essere strumentalizzato né trasformato in un’arma.

Scontro aggravato

Martedì Trump ha minacciato di interrompere tutti i rapporti commerciali con la Spagna, citando il mancato sostegno di Madrid alla campagna militare statunitense e israeliana contro l’Iran e la sua resistenza ad aumentare la spesa militare della NATO.

“Elimineremo tutti i commerci con la Spagna”, ha detto Trump ai giornalisti durante un incontro nello Studio Ovale con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Non vogliamo avere nulla a che fare con la Spagna”, ha aggiunto, secondo quanto riferito dall’Associated Press (AP).

Trump ha anche affermato che, nonostante le obiezioni spagnole, “potremmo usare la loro base se vogliamo. Potremmo semplicemente arrivare in volo e usarla. Nessuno ci dirà di non usarla, ma non ne abbiamo bisogno”.

Sorprendentemente, nel corso dello stesso incontro nello Studio Ovale, Trump ha spostato l’attenzione sulla questione della leadership postbellica in Iran, sostenendo apertamente che “qualcuno dall’interno” del regime iraniano potrebbe essere la scelta migliore per assumere il potere una volta conclusa la campagna. Ha però aggiunto con tono ironico che “la maggior parte delle persone che avevamo in mente sono morte”, secondo un altro resoconto dell’AP.

In meno di un giorno, Pedro Sánchez ha replicato con forza mercoledì alla minaccia di Trump di interrompere i rapporti commerciali. In un discorso televisivo di 10 minuti, ha riflettuto su vari conflitti, affermando: “La posizione del governo può essere riassunta in tre parole: No alla guerra”. Ha aggiunto: “La questione non è se siamo dalla parte degli āyatollāh, nessuno lo è. La questione è se siamo a favore della pace e della legalità internazionale”, ha riferito la BBC.

“Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e ai nostri interessi, semplicemente per paura di ritorsioni da parte di qualcuno”, ha dichiarato nel discorso.

Sul tappeto rosso della 40ª edizione dei Premi Goya, svoltasi il 28 febbraio, lo stesso giorno dell’operazione militare congiunta USA-Israele, aveva denunciato l’azione ai giornalisti, chiedendo: “Com’è possibile intervenire come stanno facendo oggi, bombardando ospedali e scuole unilateralmente, senza passare per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, senza un dibattito preliminare, senza aver spiegato gli argomenti e le ragioni per farlo?”.

In un post su X del 28 febbraio, Sánchez ha respinto l’azione militare unilaterale di Stati Uniti e Israele, definendola un’escalation che alimenta l’instabilità. Ha inoltre condannato il regime iraniano e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, mettendo in guardia contro un’altra guerra devastante in Medio Oriente. Ha chiesto un’immediata de-escalation, il rispetto del diritto internazionale e un ritorno al dialogo per una soluzione politica duratura. Il 2 marzo ha ribadito tali richieste in un altro post su X, sottolineando che “la Spagna ci sarà. E l’Europa deve esserci”.

Negli ultimi anni, la Spagna ha assunto un approccio relativamente indipendente nei suoi rapporti con Washington, il che rende in gran parte non sorprendente che Sánchez, leader di sinistra, abbia espresso simili dichiarazioni, ha affermato al Global Times Cui Hongjian, professore presso l’Accademia di Governance Regionale e Globale dell’Università di Studi Stranieri di Pechino.

Alcuni leader europei hanno evitato critiche dirette contro Stati Uniti e Israele e hanno invece attribuito all’Iran la responsabilità dell’escalation. Le dichiarazioni di Sánchez, però, ricordano che l’Europa non dovrebbe allinearsi istintivamente a Washington e dovrebbe valutare la questione sulla base del diritto internazionale e dei principi fondamentali delle relazioni internazionali, ha dichiarato Cui, osservando che tali parole riecheggiano sentimenti condivisi da molti europei, ma che molti hanno esitato a esprimere pubblicamente, il che gli ha valso notevole sostegno e apprezzamento.

Fino al momento della pubblicazione, martedì, i due post di Sánchez avevano raccolto rispettivamente 4,8 milioni e 2,5 milioni di visualizzazioni e avevano acceso un acceso dibattito online.

L’account del Partito dei Socialisti Europei ha scritto mercoledì un post su X per esprimere sostegno a Sánchez e alla Spagna: “Non ci lasceremo intimidire da minacce inaccettabili. Difendere il diritto internazionale, il multilateralismo e l’autonomia strategica dell’Europa è un dovere comune, e resteremo fermi”.

Anche Josep Borrell Fontelles, ex Alto rappresentante dell’UE e vicepresidente della Commissione europea, ha scritto su X che “tutto il mio sostegno va al governo della Spagna nella sua condanna degli Stati Uniti e di Israele per la violazione del diritto internazionale e per non aver autorizzato l’uso delle basi militari congiunte ispano-statunitensi. È un’affermazione dei principi sui quali si fonda l’UE e della sovranità nazionale”.

Eoghan Gilmartin, giornalista irlandese che segue la politica spagnola ed europea, ha rilanciato le dichiarazioni di Sánchez del 28 febbraio, scrivendo su X che si tratta di “almeno una voce di buon senso al Consiglio europeo. Questo dovrebbe essere il minimo indispensabile per la diplomazia dell’UE”. In un altro post ha aggiunto che Sánchez non dovrebbe essere l’unico leader dell’UE disposto a dire ciò che ha definito ovvio: “Stiamo assistendo a una violazione del diritto internazionale”.

Alcune voci hanno invece ipotizzato che le dichiarazioni di Sánchez fossero guidate da considerazioni di politica interna e potessero indebolire la solidarietà occidentale. In un articolo pubblicato il 3 marzo, Politico.eu ha osservato che Sánchez “emerge come il principale critico dell’UE nei confronti degli attacchi di Trump contro l’Iran”. Ha anche rilevato che la posizione di Sánchez sulla guerra trova consenso in un Paese dove Trump è ampiamente impopolare.

In un altro articolo separato, Politico.eu ha notato che, durante un discorso alla televisione nazionale martedì sera, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran sono stati condotti “al di fuori del diritto internazionale” e che Parigi “non può approvarli”. Sebbene Macron abbia attribuito all’Iran la responsabilità principale dell’attuale conflagrazione in Medio Oriente, le sue critiche potrebbero metterlo in difficoltà con Washington, si legge nel resoconto. Macron ha inoltre affermato che la Francia stava inviando nel Mediterraneo la propria portaerei Charles de Gaulle e stava lavorando per costruire una coalizione che contribuisse a mettere in sicurezza il traffico marittimo minacciato dalla crescente crisi in Medio Oriente, ha riferito Reuters.

Cui ha osservato che le dichiarazioni di Sánchez riflettono una tendenza più ampia: dalle osservazioni del primo ministro canadese Mark Carney a Davos, ai dibattiti della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, fino all’attuale controversia, emergono segnali crescenti del fatto che alcuni leader occidentali stiano sempre più valutando le questioni sulla base degli interessi nazionali e di considerazioni pragmatiche, invece di allinearsi istintivamente agli Stati Uniti o di richiamarsi genericamente ai “valori occidentali”.

