IRAN. NON ABBIAMO CHIESTO ALCUN CESSATE IL FUOCO E NON VEDIAMO ALCUNA RAGIONE PER NEGOZIARE

Foto Wikipedia

Il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha poi valutato che gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi per l’Operazione “Epic Fury” .

“Beh, penso che, sai, a sei giorni dall’inizio della guerra, sia chiaro che gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo principale, che era una vittoria rapida e pulita.

Non sono riusciti a raggiungerlo. E ora stanno cercando di giustificare perché ci hanno attaccato. E hanno, sai, presentato tanti motivi diversi, ma nessuno di loro ha funzionato. E ora stanno parlando di, sai, un piano B.

E credo che il loro piano B sarebbe un fallimento ancora più grande.”

ALTRI FRAMMENTI DELL’INTERVISTA SULLA COOPERAZIONE MILITARE TRA IRAN, RUSSIA E CINA

Araghchi”

“La cooperazione militare tra l’Iran e l’Asia e la Russia non è un segreto. Sapete, abbiamo lavorato insieme in passato e questo è continuato, sapete, e continuerà, spero, immagino.”

Reporter:

“E stanno attivamente aiutandovi in questa guerra?”

Araghchi:

“Beh, lo sono, ci hanno sempre aiutato.”

https://t.me/lantidiplomatico