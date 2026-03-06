Una guerra lunga con l’Iran potrebbe mettere in ginocchio l’economia europea



Secondo diverse analisi economiche, l’economia dell’Unione Europea potrebbe reggere l’impatto di un conflitto con l’Iran solo nel caso in cui la guerra abbia una durata molto breve. L’ipotesi è che le operazioni militari si concludano entro poche settimane, come indicato nelle previsioni iniziali.

Se invece il conflitto dovesse protrarsi più a lungo, il rischio sarebbe quello di compromettere la già fragile ripresa economica europea e di provocare un nuovo aumento dell’inflazione.

In uno scenario di guerra breve, con un rialzo dei prezzi dell’energia limitato nel tempo, i danni economici resterebbero relativamente contenuti. Diverso sarebbe il quadro nel caso di un conflitto prolungato: prezzi elevati di petrolio e gas per un periodo esteso potrebbero costringere i governi europei a intervenire con nuove e ingenti misure di sostegno per proteggere cittadini ed elettori.

Navigazione articoli