Anche la Polonia punta al nucleare militare

IL PRIMO MINISTRO POLACCO DONALD TUSK HA DICHIARATO CHE IL PAESE PUNTERÀ A SVILUPPARE PROPRIE «CAPACITÀ NEL CAMPO DELLA SICUREZZA NUCLEARE»
«La Polonia prende molto sul serio la questione della sicurezza nucleare.
Come sapete, stiamo investendo ingenti risorse nella costruzione di future centrali nucleari, e non intendiamo restare passive quando si tratta di sicurezza nucleare in un contesto militare.
Collaboreremo con i nostri alleati — in particolare con la Francia, che ha avanzato una proposta concreta in tal senso — e, man mano che cresceranno le nostre capacità autonome, ci adopereremo per preparare la Polonia a compiere azioni il più possibile indipendenti su questo fronte in futuro».
Telegram| X| Web| RETE Info Defense