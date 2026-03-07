AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

L’attacco di un sottomarino USA a una nave da guerra iraniana in acque internazionali segna l’espansione dell’operazione militare

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mar 7, 2026 #Iran, #USA

Washington sostiene che un sottomarino statunitense abbia affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali, provocando decine di morti. Un esperto militare cinese avverte che l’episodio segnala un pericoloso ampliamento dell’operazione USA-Israele contro l’Iran.

di Liu Xuanzun e Liang Rui (Global Times) – 5 marzo 2026

Gli Stati Uniti hanno dichiarato mercoledì che un sottomarino statunitense ha affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali, una mossa che, secondo un esperto militare cinese, rappresenta un segnale pericoloso del fatto che l’operazione militare congiunta USA-Israele contro l’Iran si sta ampliando su scala maggiore.

Secondo un servizio della CNN, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha avanzato tale affermazione, mentre il Pentagono ha diffuso un video dell’attacco che mostra una nave colpita da una grande esplosione a poppa, oltre a quelli che sembrano fotogrammi fissi della nave mentre affonda.

L’attacco avrebbe ucciso più di 80 membri dell’equipaggio, secondo le autorità dello Sri Lanka che hanno avviato una missione di soccorso, e la parte iraniana ha identificato l’unità come la IRIS Dena, promettendo vendetta per quello che ha definito una “atrocità”, ha riferito la CNN.

Secondo la CNN, si ritiene che circa 130 persone si trovassero a bordo dell’unità quando mercoledì è arrivata la prima chiamata di soccorso, come ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

“Gli Stati Uniti hanno compiuto un’atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste dell’Iran”, ha scritto Araghchi su X. “Ricordate le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per rimpiangere amaramente il precedente che hanno stabilito”.

La IRIS Dena stava rientrando in patria da un porto dell’India orientale, dove aveva partecipato a una conferenza navale internazionale ospitata dall’India a febbraio.

Il presidente dei Capi di Stato Maggiore Riuniti degli Stati Uniti, generale Dan Caine, ha sostenuto che si tratta della prima volta dal 1945 che un sottomarino d’attacco statunitense usa un siluro per affondare una nave da combattimento, ha riportato la CNN.

Wang Yunfei, esperto cinese di affari militari, ha dichiarato giovedì al Global Times che il sottomarino nucleare statunitense deve essere arrivato in acque internazionali nei pressi di India e Sri Lanka, da dove è stato lanciato l’attacco. Ciò indica, secondo Wang, che gli Stati Uniti avevano pianificato l’operazione in anticipo. L’imboscata non può essere una decisione improvvisa.

Wang ha avvertito che l’attacco statunitense in acque internazionali è un’indicazione del fatto che l’operazione militare congiunta USA-Israele contro l’Iran potrebbe essere in espansione. “In risposta, l’Iran potrebbe colpire più asset statunitensi in tutto il mondo”, ha dichiarato.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

AFV Mondo

Ospedali, farmacie e scuole nel mirino: la guerra di USA e Israele

Mar 7, 2026 L.M.
Mondo

Anche la Polonia punta al nucleare militare

Mar 7, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Definisci regime

Mar 7, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Economia e Lavoro

WALL STREET È IN PREDA AL PANICO. EFFETTO HORMUZ

Marzo 7, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Ospedali, farmacie e scuole nel mirino: la guerra di USA e Israele

Marzo 7, 2026 L.M.
Mondo

Anche la Polonia punta al nucleare militare

Marzo 7, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Definisci regime

Marzo 7, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: