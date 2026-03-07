L’attacco di un sottomarino USA a una nave da guerra iraniana in acque internazionali segna l’espansione dell’operazione militare

Washington sostiene che un sottomarino statunitense abbia affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali, provocando decine di morti. Un esperto militare cinese avverte che l’episodio segnala un pericoloso ampliamento dell’operazione USA-Israele contro l’Iran.

di Liu Xuanzun e Liang Rui (Global Times) – 5 marzo 2026

Gli Stati Uniti hanno dichiarato mercoledì che un sottomarino statunitense ha affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali, una mossa che, secondo un esperto militare cinese, rappresenta un segnale pericoloso del fatto che l’operazione militare congiunta USA-Israele contro l’Iran si sta ampliando su scala maggiore.

Secondo un servizio della CNN, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha avanzato tale affermazione, mentre il Pentagono ha diffuso un video dell’attacco che mostra una nave colpita da una grande esplosione a poppa, oltre a quelli che sembrano fotogrammi fissi della nave mentre affonda.

L’attacco avrebbe ucciso più di 80 membri dell’equipaggio, secondo le autorità dello Sri Lanka che hanno avviato una missione di soccorso, e la parte iraniana ha identificato l’unità come la IRIS Dena, promettendo vendetta per quello che ha definito una “atrocità”, ha riferito la CNN.

Secondo la CNN, si ritiene che circa 130 persone si trovassero a bordo dell’unità quando mercoledì è arrivata la prima chiamata di soccorso, come ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

“Gli Stati Uniti hanno compiuto un’atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste dell’Iran”, ha scritto Araghchi su X. “Ricordate le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per rimpiangere amaramente il precedente che hanno stabilito”.

La IRIS Dena stava rientrando in patria da un porto dell’India orientale, dove aveva partecipato a una conferenza navale internazionale ospitata dall’India a febbraio.

Il presidente dei Capi di Stato Maggiore Riuniti degli Stati Uniti, generale Dan Caine, ha sostenuto che si tratta della prima volta dal 1945 che un sottomarino d’attacco statunitense usa un siluro per affondare una nave da combattimento, ha riportato la CNN.

Wang Yunfei, esperto cinese di affari militari, ha dichiarato giovedì al Global Times che il sottomarino nucleare statunitense deve essere arrivato in acque internazionali nei pressi di India e Sri Lanka, da dove è stato lanciato l’attacco. Ciò indica, secondo Wang, che gli Stati Uniti avevano pianificato l’operazione in anticipo. L’imboscata non può essere una decisione improvvisa.

Wang ha avvertito che l’attacco statunitense in acque internazionali è un’indicazione del fatto che l’operazione militare congiunta USA-Israele contro l’Iran potrebbe essere in espansione. “In risposta, l’Iran potrebbe colpire più asset statunitensi in tutto il mondo”, ha dichiarato.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog