L’Occidente in guerra e le ragioni della sua inevitabile sconfitta: un’intervista a Emmanuel Todd

Foto Wikipedia

“Qualunque cosa accada in Iran, la sconfitta dell’Occidente e della sua civiltà è inevitabile. Trump non può fermare la sua implosione, la sta accelerando”. L’impero americano sta crollando come l’Unione Sovietica, afferma Emmanuel Todd. Nel 1976, il demografo aveva previsto la caduta della superpotenza comunista basandosi sui dati relativi alla mortalità infantile. Oggi, vede nelle statistiche demografiche il segno del declino degli Stati Uniti. E mette in guardia contro una Germania riarmata.

Intervista a EMMANUEL TODD, Die Weltwoche, 27 febbraio 2026

La guerra in Ucraina riguarda la Germania, aveva dichiarato il demografo, storico e autore di successo francese alla rivista Weltwoche nella primavera del 2023. Poco dopo, Emmanuel Todd ha dedicato un libro a questo Paese, in cui il nichilismo della civiltà occidentale occupa un posto importante: «La sconfitta dell’Occidente», pubblicato nel 2024. Nella primavera del 2025, è stata pubblicata un’altra intervista sulla rivista Weltwoche. Todd ha allora dichiarato: «La Russia ha vinto la guerra». Un’opinione che ora è condivisa da esperti di fama mondiale come il colonnello americano Douglas Macgregor.

Da giovane ricercatore, Todd si era fatto conoscere nel 1976 prevedendo il crollo dell’Unione Sovietica. Giustificava questa previsione con l’alto tasso di mortalità infantile nell’impero comunista. In seguito, quando criticò l’introduzione dell’euro, richiesta dalla Francia in cambio della riunificazione tedesca, fu molto richiesto per interviste in Germania. Todd attribuiva all’élite del proprio Paese una «nevrosi tedesca». Prevedeva che la moneta unica avrebbe aiutato la Germania ad affermare la propria supremazia politica in Europa.

Il suo libro “Après l’Empire”, pubblicato nel 2002, è diventato un best-seller internazionale. Ci ha concesso una terza intervista dall’inizio della guerra in Ucraina, in cui traccia un parallelo tra il declino dell’America e il crollo dell’Unione Sovietica. E pone la seguente domanda: cosa farà la Germania quando la guerra sarà finita?

Weltwoche: Signor Todd, la guerra in Ucraina sta entrando nel suo quinto anno. Col senno di poi, ci sono aspetti che ha valutato male?

Emmanuel Todd: Ho sempre scrupoli e dubbi. La previsione era corretta: l’Occidente ha perso questa guerra da tempo. Se gli americani l’avessero vinta, Joe Biden sarebbe stato rieletto. Donald Trump è il presidente della sconfitta. Oggi bisogna aggiungere che la conseguenza della sconfitta è il declino dell’Occidente. Questo crollo di una civiltà – la civiltà occidentale – può essere paragonato alla fine del comunismo e dell’Unione Sovietica. È ancora difficile farsi un’idea precisa della sua evoluzione. Il suo sintomo più spettacolare è la perdita di realtà.

Weltwoche: Quando ha preso coscienza della portata della guerra in Ucraina?

Todd: Quando sono riuscito a determinare il numero di ingegneri negli Stati Uniti e in Russia. La popolazione americana è due volte e mezzo più numerosa di quella russa, ma gli Stati Uniti formano meno ingegneri. John Mearsheimer, che ammiro, ritiene che l’Ucraina rivesta un’importanza esistenziale per la Russia. Questo è senza dubbio vero. Ma a differenza di Mearsheimer, sono convinto che l’Ucraina sia ancora più importante per gli Stati Uniti: la sconfitta degli Stati Uniti rivela la debolezza del loro sistema. Ha un significato completamente diverso dalle sconfitte in Vietnam, Iraq e Afghanistan. Gli Stati Uniti perdono, lasciano il caos dietro di sé e si ritirano. In Ucraina, stanno combattendo una guerra contro il loro nemico storico dal 1945. Perderla è inimmaginabile.

Weltwoche: Donald Trump voleva porvi fine in 24 ore.

Todd: Era la sua sincera intenzione. La volgarità e l’amoralità di Trump sono insopportabili per un borghese europeo come me. Ma difende anche cause del tutto ragionevoli. Il progetto MAGA, «Make America Great Again», consiste nel rappresentare gli interessi della nazione. Dopo un anno, Trump ha dovuto ammettere che, nonostante il protezionismo e gli alti dazi doganali, la reindustrializzazione non funzionava. Mancano ingegneri, tecnici, operai qualificati. La percentuale di analfabeti tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni è passata dal 17 al 25% negli ultimi dieci anni. L’America dipende dalle importazioni, non può farne a meno. In quanto prima potenza mondiale, delocalizzare l’industria in Cina è stata una pura follia. Anche nel settore agricolo, la bilancia commerciale è in deficit. I dazi doganali sono diventati una minaccia per il dollaro. È l’arma dell’impero che vive a credito del lavoro di altri paesi. Lo stato disastroso della società americana rende impossibile l’attuazione del MAGA. Manca il dinamismo economico e intellettuale necessario.

Weltwoche: Ed è per questo che Trump deve condurre guerre controvoglia?

Todd: Questo è il suo dilemma. È stato risucchiato nel vortice della politica estera americana degli ultimi decenni. Gli Stati Uniti cercavano di espandere e rafforzare il loro impero. Trump non ha frenato questa evoluzione, l’ha accelerata. Joe Biden ha compensato il declino dell’impero con la guerra in Ucraina. Trump sta moltiplicando i teatri operativi. Ha cercato di misurare la sua forza con quella della Cina, che lo ha messo in ginocchio con il suo embargo sulle terre rare. Minaccia il Canada e Cuba. Vuole la Groenlandia e umilia gli europei. In Venezuela, l’imperialismo di un impero in fase terminale si è manifestato sotto forma di rapimento e saccheggio. La sua politica doganale è una forma di ricatto. In quasi tutti i settori, ha ottenuto l’effetto opposto a quello desiderato.

Weltwoche: E tutto questo perché gli Stati Uniti non possono più vincere la guerra in Ucraina?

Todd: Si tratta di manovre diversive. Con la conseguenza che i suoi nemici si alleano: Iran, Russia, Cina. Trump non ha ridotto l’impegno militare degli Stati Uniti, ma lo ha moltiplicato in modo spettacolare. Con le loro grida di guerra e la loro ostilità nei confronti della Russia, gli europei sono corresponsabili di questa evoluzione.

Weltwoche: Dopo i negoziati in Alaska, durante i quali i capi di Stato europei sono stati trattati come scolari da Trump, Emmanuel Macron ha definito Putin un «orco» e una «bestia da nutrire» in un’intervista spaventosa.

Todd: Trump ne approfitta. L’America – il governo Biden – è responsabile della guerra in Ucraina, ma Trump è riuscito a profilarsi come un negoziatore moderato e pacifico. Viene presentato dai media come un sovrano onnipotente sul mondo, che riorganizza secondo la sua volontà e le sue fantasie. E questo proprio nel momento in cui l’America subisce il suo primo fallimento strategico di fronte alla Russia. Il Venezuela, Cuba, la Groenlandia – sono solo manovre diversive. Si tratta sempre di distogliere l’attenzione dall’Ucraina verso altri teatri operativi. È anche questa l’intenzione dietro i negoziati. Servono solo a guadagnare tempo per tutte le parti coinvolte. La decisione verrà presa sul campo di battaglia, e Trump ha capito che non può impedire la vittoria di Putin. L’Ucraina è sull’orlo del collasso di tutto il suo sistema, per quanto tragico e triste possa essere per gli ucraini.

Weltwoche: Anche l’Iran è una manovra diversiva?

Todd: Sì. Per me Israele non è un Paese autonomo che spinge gli Stati Uniti a intervenire in Medio Oriente. Israele è un satellite degli Stati Uniti. Proprio come l’Ucraina. Israele fa ciò che Trump gli permette di fare. Quando ha voluto un cessate il fuoco a Gaza, l’ha ottenuto immediatamente. È stato Israele a chiedergli il permesso di porre fine alla guerra dei Dodici Giorni. Netanyahu ha dovuto rendersi conto che l’avversario era in grado di produrre molti più razzi del previsto.

Weltwoche: Lei ha definito la guerra in Ucraina l’inizio di una terza guerra mondiale.

Todd: La guerra in Ucraina è l’inizio di una guerra mondiale. Uno dei motivi della vittoria dei russi è il sostegno che ricevono dalla Cina e dall’India. I paesi del BRICS si schierano con i russi contro l’Occidente.

Weltwoche: E ora assisteremo a una guerra mondiale tra gli americani e la Russia e i suoi alleati, l’Iran, la Cina e l’India?

Todd: La Russia, la Cina e l’Iran stanno assumendo un atteggiamento difensivo. Per ora si tratta di un attacco americano contro Teheran. Nessuno sa cosa scatenerà. Come reagiranno il regime, la Cina e la Russia?

Weltwoche: Ma nella terza guerra mondiale saranno alleati contro gli Stati Uniti?

Todd: Durante la seconda guerra mondiale, avevamo il Terzo Reich che attaccava tutti. Oggi gli attacchi provengono dagli Stati Uniti. Tutti gli alleati sono regimi autoritari minacciati dall’impero americano in declino.

Weltwoche: Qual è il ruolo degli europei? In una delle nostre precedenti conversazioni, lei ha affermato che gli americani stanno in realtà conducendo una guerra contro la Germania.

Todd: Quello che stiamo vivendo attualmente accade normalmente solo nei romanzi di fantascienza. Il sistema mediatico occidentale è diventato un impero della menzogna, incapace di descrivere la realtà. Il suo assioma è il seguente: la Russia minaccia l’Europa. Lo trovo assurdo. Penso che Putin annetterà una parte dell’Ucraina alla Russia. Poi i russi porranno fine alla guerra. La conquista dell’Europa è semplicemente impossibile, e Putin non è interessato a farlo. Nel mio libro tratto in dettaglio il nichilismo americano, il declino delle chiese e dei valori morali. Oggi mi rendo conto di aver sottovalutato il nichilismo europeo. L’Europa non è più un’unione di Stati uguali. È dominata dalla Germania. Trovavo ragionevole la politica prudente di Olaf Schulz. L’elezione di Friedrich Merz alla carica di cancelliere ha cambiato tutto. Ha spinto gli Stati Uniti a rilanciare la guerra contro la Russia. La CDU è il partito degli americani, Merz ha alimentato la russofobia dei tedeschi. Il cancelliere crea una sintesi perversa tra la russofobia e la crisi economica causata dalla guerra. Vuole superare la crisi militarizzando l’industria. Questa è la nuova dottrina tedesca per l’Europa. E i servizi segreti pubblicano avvertimenti su un attacco di Putin contro la Germania.

Weltwoche: Merz vuole l’esercito più potente d’Europa. Questo risveglia brutti ricordi, e non solo in Francia.

Todd: Credere che questo riarmo miri esclusivamente alla Russia è in realtà un errore ingenuo. Per la Russia rappresenta una seria minaccia, per gli americani è una benedizione. Posso spiegare questa follia solo con la crisi che sta attraversando l’UE. Si trova in un vicolo cieco e ha sostituito i suoi ideali originari con l’immagine ostile di Putin. L’Occidente non è affatto sulla strada per ritrovare la sua unità perduta. Il ritorno alla nazione predomina negli Stati Uniti e in Europa. In Germania, la rinascita della coscienza nazionale è meno pronunciata che negli altri Stati membri dell’UE: ha preso il controllo dell’Europa. Devo ricorrere ancora una volta alla fantascienza: la guerra in Ucraina è finita, la Russia ha raggiunto il suo obiettivo. In questo mondo senza minacce russe, le nazioni stanno tornando e la Germania sta diventando nuovamente una potenza dominante e sicura di sé, con l’esercito più forte di tutto il continente. Chi sarà allora minacciato?

Weltwoche: Come durante la seconda guerra mondiale: tutta l’Europa, compresa la Russia, e in particolare la Francia, il nemico ereditario?

Todd: Per il Canada, non sono i russi a rappresentare una minaccia, ma gli Stati Uniti. Sì, e per la Francia è la Germania. I politici francesi mancano di coscienza storica. Le relazioni tra Francia e Germania si sono distese perché noi francesi non avevamo più nulla da temere dalla Germania.

Weltwoche: In occasione della riunificazione, che la Francia voleva impedire, era di nuovo percepibile.

Todd: C’è motivo di preoccuparsi. Il crollo dell’Occidente è accompagnato da un ritorno alla brutalità e alla gerarchizzazione: ci si sottomette al più forte e si attacca il più debole. È quello che fanno gli americani con gli europei, e i tedeschi lo hanno accettato eleggendo Friedrich Merz. Hanno bisogno di un capro espiatorio. Per ora è ancora Putin. Ma le relazioni franco-tedesche si stanno deteriorando.

Weltwoche: La volontà di Macron di condividere la forza di fuoco nucleare con la Germania testimonia una volontà di sottomissione?

Todd: Merz fa dichiarazioni molto spiacevoli nei confronti della Francia. La guerra in Ucraina sta sfociando in un conflitto mondiale tra le ex colonie e l’Occidente che le ha sfruttate. E all’interno di un Occidente in decomposizione, i conflitti del passato riemergono. Qualunque cosa accada in Iran, la sconfitta dell’Occidente e della sua civiltà è inevitabile. Trump non può fermare la sua implosione, la sta accelerando. I cinesi e i russi armano i mullah, gli americani hanno dovuto riconoscere che una portaerei non era sufficiente. E nemmeno due. Il regime di Teheran non può cedere e Trump non può rinunciare a un attacco, perché perderebbe davvero la faccia, dopo aver promesso il suo aiuto agli insorti.

Weltwoche: Ha fatto marcia indietro in Groenlandia.

Todd: Era solo teatro, non scatenerà una guerra contro la Danimarca. Dalla Danimarca, la NSA sorveglia tutta l’Europa. La Groenlandia è un teatro secondario della fine del mondo.

Weltwoche: Lei l’ha paragonata al crollo dell’Unione Sovietica.

Todd: All’epoca non fu sparato un colpo, i russi accettarono la fine del loro impero con grande dignità.

Weltwoche: L’Ucraina ha ottenuto l’indipendenza.

Todd: I russi hanno voltato le spalle al comunismo con grande eleganza. Il loro impero non si basava sullo sfruttamento dei loro satelliti, si erano torturati da soli con lo stalinismo. Il periodo successivo al crollo è stato estremamente difficile, tanto più che i russi avevano alle spalle secoli di regime totalitario. Rispetto alla Russia, gli Stati Uniti e l’Europa sono dei cattivi perdenti. In particolare gli americani, la cui storia fino ad allora era stata coronata dal successo.

Weltwoche: Nella terza guerra mondiale, vede gli americani nel ruolo del Terzo Reich?

Todd: Diffido dei paragoni con gli anni ‘30. La situazione è diversa. Ma naturalmente ci sono delle somiglianze. Per Trump, la diplomazia consiste nel diffondere menzogne. Quando parla di negoziati, si può essere certi che ci sarà la guerra. Era così anche per Hitler.

Weltwoche: Trump non ha ancora scatenato una guerra.

Todd: Non ha inviato truppe di terra perché non ne ha il potere: la società non accetta le morti, e questo è generalmente il caso in Occidente. A nessuno piace fare la guerra, nemmeno alla Russia. Anche Putin gestisce le sue risorse umane con cautela, non ha trascinato la sua popolazione in una guerra totale. Trump non invierà truppe di terra nemmeno in Iran. Siamo ancora nella fase della retorica e degli attacchi aerei. Il regime dei mullah è stato indebolito dalla rivolta. Bombardamenti intensivi potrebbero scatenare una guerra civile. Provocare il caos, scatenare lotte interne. La guerra in Ucraina mi sembra ormai una guerra civile scatenata dagli americani. Un cambio di regime in Iran non è affatto nel loro interesse. I mullah sono un regime terribile, ma le moschee sono vuote. Un governo nazionalista sostenuto dalla popolazione non sarebbe molto meno ostile agli Stati Uniti. Come negli anni ‘30, oggi ci manca l’immaginazione. La Shoah è stata possibile perché nessuno poteva immaginare Auschwitz. La realtà supera la nostra immaginazione.

Weltwoche: Probabilmente ha ragione, e dovremmo leggere più romanzi di fantascienza per capire il presente. La politica si accontenta di trarre insegnamenti dal passato.

Todd: Più che al passato, dovremmo infatti interessarci a ciò che potrebbe accadere e che non riusciamo assolutamente a immaginare. La domanda centrale che mi ossessiona è la seguente: cosa sta succedendo ai tedeschi? Gli americani vogliono essere americani e i russi vogliono rimanere russi. L’AfD non è paragonabile al Rassemblement National. È un partito la cui aggressività fa paura. Allo stesso tempo, l’élite tedesca si sta abituando all’idea di una guerra. Cosa succederà se l’AfD e la CDU si alleeranno? Il nazionalismo tedesco incontrerà allora il militarismo tedesco? La Germania sta tornando a essere una società autoritaria perché questo corrisponde al suo temperamento? È una domanda su cui bisogna riflettere oggi.

Weltwoche: C’è una bozza di risposta?

Todd: Tutte le mie previsioni sbagliate riguardavano la Germania: perché pensavo erroneamente che i tedeschi potessero essere come i francesi. Quando Schröder e Chirac hanno protestato con Putin contro la guerra in Iraq, l’ho visto come un avvicinamento incoraggiante e ho pensato che Parigi avrebbe dovuto condividere il suo seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con Berlino. Vedevo la Germania come il leader di un’Europa sovrana. Le mie speranze sono state deluse. La Germania ha immediatamente iniziato a imporre le sue decisioni unilaterali senza consultare i suoi partner: dall’uscita dal nucleare all’accoglienza dei rifugiati. La Germania è corresponsabile del Maidan, ha posto l’Ucraina di fronte a una scelta: la Russia o l’Europa. Anche nel mio libro sull’Ucraina, in cui critico aspramente la Gran Bretagna, risparmio la Germania: perché ero largamente d’accordo con Olaf Scholz.

Weltwoche: Perché i tedeschi non possono diventare francesi?

Todd: Come demografo, mi sono interessato alle strutture familiari della società contadina. Esse continuano a influenzare la cultura politica. Nei paesi in cui i fratelli avevano pari diritti, si è potuto affermare il concetto di uguaglianza tra gli uomini. Esso è stato il presupposto per rivoluzioni universalistiche, come quelle avvenute in Francia e in Russia. La Russia ha instaurato il comunismo, che si applicava a tutti. In Germania la rivoluzione non aveva alcuna possibilità, perché i fratelli non avevano pari diritti. Questo spiega la sua propensione all’autoritarismo. In Germania prevale l’idea della disuguaglianza tra gli uomini e i popoli e, a differenza della Russia e della Cina, non si può immaginare un ordine mondiale multipolare. Ciò solleva immediatamente la questione del perché la Francia, con la sua tradizione di uguaglianza, non si schieri dalla parte dei russi: perché si sottomette all’egemonia tedesca. La volontà di Macron di condividere la bomba atomica indebolisce la sovranità nazionale. Per la Germania sono possibili solo relazioni gerarchiche. I tedeschi vogliono dominare l’Europa, perché questo corrisponde al loro temperamento. Del resto, sono di nuovo la potenza più forte.

Weltwoche: Una volta nazista, sempre nazista? La si accuserà di ostilità sistematica nei confronti della Germania.

Todd: Non è la prima volta. La mia valutazione non è un rimprovero, ma una constatazione. Ammiro e riconosco la superiorità dei tedeschi in molti ambiti culturali.

Weltwoche: Lei argomenta in qualità di antropologo. Nell’inconscio tedesco esiste un desiderio nostalgico di vittoria sulla Russia, di rivincita per la Seconda guerra mondiale?

Todd: Non parlerei di rivincita. Dopo la guerra e dopo la riunificazione, nessuno avrebbe potuto immaginare la rapidità con cui la Germania avrebbe affrontato le sfide che le si presentavano. È un complimento. Questo Paese è diverso, ha un potenziale enorme. Ma naturalmente i tedeschi sanno chi ha sconfitto la Wehrmacht. Il discorso aggressivo dei russi dà l’impressione che siano stati privati della loro vittoria. Il rifiuto di riconoscere la vittoria russa equivale a negare la sconfitta tedesca.

Weltwoche: Dopo la riunificazione, anche la caduta dell’Unione Sovietica è stata presentata come una vittoria dell’Occidente e ai russi è stato negato il riconoscimento di essersi liberati da soli dal comunismo, cosa che i tedeschi non erano riusciti a fare con Hitler.

Todd: La sconfitta del 1945 è considerata un ricordo del passato, come se non fosse mai esistita, proprio come il nazionalsocialismo.

Weltwoche: Allo stesso tempo, il passato nazista è onnipresente come ossessione tedesca, e l’AfD viene combattuta come se si trattasse di resistere ai nazisti. In patria contro Hitler, in Europa contro Putin.

Todd: I tedeschi sono davvero così ossessionati da Hitler? Se è così, c’è qualcosa nel loro subconscio che mi è sfuggito. E questo significherebbe che i rischi sono ancora più grandi di quanto avessi mai immaginato. Siamo davvero in un romanzo di fantascienza. Le élite non hanno più spiegazioni né progetti. Si affidano all’UE, che rende impossibile qualsiasi decisione e ha una percezione distorta della realtà. La Germania domina l’Europa, ma non bisogna dirlo. Abbiamo una visione completamente distorta del passato, che guida il nostro presente, e non riusciamo a immaginare il futuro. E quando non si sa dove si sta andando, si può almeno aggrapparsi alla russofobia.

Weltwoche: La russofobia derivante dall’antifascismo, con Putin nel ruolo di Hitler. Ci sono tentativi di vietare l’AfD.

Todd: Non conosco abbastanza bene la Germania per esprimermi su questa questione. A volte racconto una barzelletta, ma non fa ridere. Non lo so, non ne sono sicuro… Sì, forse è proprio così: la Germania sta dando libero sfogo al suo temperamento autoritario. Si paragona l’AfD al Rassemblement National, Marine Le Pen a Meloni e Putin, e Meloni a Trump. Questi paragoni girano a vuoto. Ciò che tutti i paesi hanno in comune è il ritorno alla nazione. Anche i tedeschi vogliono tornare ad essere tedeschi. Questa dinamica ha contagiato tutti i partiti, SPD, CDU, AfD. Le differenze tra le ideologie postnazionali si stanno attenuando. Negli Stati Uniti si osserva un avvicinamento tra i neoconservatori, che sostenevano la guerra come mezzo per imporre la democrazia, e il movimento Maga, che voleva porvi fine. In Germania è ipotizzabile una fusione tra CDU e AfD. Ed è concepibile che il ritorno alla nazione autoritaria si presenti questa volta come una lotta per la libertà e la democrazia.

Weltwoche: Come valuta l’evoluzione in Francia, dove la politica è da tempo caratterizzata dalla lotta contro i populisti e i neofascisti e dove la radicalizzazione della sinistra fa temere una guerra civile tra “antifascisti” e “fascisti”? Jean-Luc Mélenchon, del partito «La France insoumise», ha definito le elezioni che designeranno il successore di Macron il prossimo anno come «l’ultima battaglia».

Todd: Questa opposizione paralizza la Francia. Nessun partito vuole abolire l’euro o uscire dall’UE. Solo una rivolta radicale può porre fine all’impotenza politica. Abbiamo bisogno di un movimento che riconosca i nostri interessi collettivi e che lasci alle spalle le ideologie postnazionali. Non se ne vede all’orizzonte.

Weltwoche: Chi sarà il prossimo presidente?

Todd: Non lo so, non sono un profeta. Anche se ho questa reputazione.

Weltwoche: È stato Osama bin Laden, il mandante degli attentati alle Torri Gemelle, a diffonderla in tutto il mondo. Mentre fuggiva dagli americani, all’inizio del millennio l’ha citata come profeta: dopo la fine dell’Unione Sovietica, sarebbe stata la volta della caduta dell’impero americano. Per chi voterà?

Todd: Non ne ho idea.

Weltwoche: Dominique de Villepin, che, in qualità di ministro degli Affari esteri di Jacques Chirac, ha condotto la campagna contro l’attacco americano in Iraq?

Todd: È l’unico politico che può contare sulla mia simpatia, almeno.

Weltwoche: Voleva raccontare una barzelletta.

Todd: È la storia di un campo di concentramento per ebrei, che vengono imprigionati e sterminati perché antisemiti.

Weltwoche: Questa idea non mi sembra affatto irrealistica, vista la confusione mentale e la retorica dominante che lei descrive. Ma restiamo nel campo della fantascienza: non sarà la Russia ad essere attaccata dall’«esercito più potente d’Europa», ma la Francia?

Todd: No, non credo, almeno nel medio termine. La Germania non ne è capace, noi abbiamo la bomba atomica. I giornalisti e i politici hanno dimenticato che De Gaulle l’ha costruita per proteggerci dai tedeschi. Se continuano ad accanirsi contro la Russia, potrebbero costringere Putin a usare armi nucleari tattiche. Posso solo sperare che i missili russi non mirino alla Dassault, ma alle fabbriche della Rheinmetall.