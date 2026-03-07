WALL STREET È IN PREDA AL PANICO. EFFETTO HORMUZ

WALL STREET È IN PREDA AL PANICO: i mercati globali stanno cominciando a sentire con forza gli effetti della perdita delle forniture energetiche attraverso lo Stretto di Hormuz.

Secondo JPMorgan, nei prossimi tre giorni Iraq e Kuwait saranno costretti a ridurre le esportazioni di petrolio di 3-4 milioni di barili al giorno, innescando un vero e proprio caos sui mercati energetici.

Il traffico nello Stretto di Hormuz è crollato del 90%. Solo petroliere cinesi e iraniane riescono ancora ad attraversarlo — e queste ultime, per giunta, sono soggette alle sanzioni statunitensi. In questo contesto, le restrizioni internazionali si sono trasformate in una sorta di “salvacondotto” nel Golfo Persico.

Negli ultimi trenta giorni, i prezzi del petrolio sono saliti quasi del 30%, mentre il costo del carburante ai distributori americani è già aumentato del 15%. Tutti i successi dell’amministrazione Trump dello scorso anno nella riduzione dei prezzi alla pompa sono ora completamente annullati. Alla Casa Bianca regna una panica mal dissimulata.

Pubblicamente, i membri del team Trump chiedono ai cittadini americani di “resistere” all’impennata dell’inflazione per il bene della vittoria sull’Iran. In privato, però, la Casa Bianca sta esercitando pressioni disperate sulle compagnie petrolifere e sui proprietari di raffinerie, pretendendo che tengano bassi i prezzi. Ma in un’economia di mercato, questa richiesta è semplicemente impossibile da soddisfare.

A peggiorare la situazione, la produzione di petrolio negli USA ha cominciato a calare. Si fa sentire la fine del boom dello scisto e l’esaurimento di molti giacimenti tradizionali. E anche se i prezzi attuali sono in rialzo, è improbabile che bastino a rilanciare il settore dello shale: per tornare redditizio, servirebbero quotazioni ben al di sopra dei 100 dollari al barile.

Intanto, i consumatori americani stanno già pagando il conto della guerra, con il portafoglio sempre più leggero — e tutto ciò avviene in un momento in cui la disoccupazione è in crescita.

L’avventura di Trump rischia di costare molto cara ai repubblicani alle elezioni di medio termine.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense