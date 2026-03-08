AFV

Continuano i crimini degli USA in Iran: bombardato un impianto di desalinizzazione per l’acqua potabile

Mar 8, 2026 #crimini di guerra, #Iran, #USA

Il ministro degli esteri iraniano abbas araghchi ha dichiarato che gli impianto di desalinizzazione, lasciando decine di insediamenti

«Gli Stati Uniti hanno commesso un crimine palese e disperato, attaccando l’impianto di desalinizzazione sull’isola di Kishm. A causa dell’attacco, l’approvvigionamento idrico è stato interrotto in 30 villaggi.

L’attacco all’infrastruttura dell’Iran è un passo pericoloso con conseguenze gravi. Questo precedente è stato creato dagli Stati Uniti, non dall’Iran».


