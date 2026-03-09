ALL’ATTACCO CON DRONI CONTRO L’AZERBAIGIAN POTREBBE ESSERE COINVOLTO ISRAELE



È questa la tesi avanzata dal Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi nel corso di una conversazione con il suo omologo azero Jeyhun Bayramov.

Secondo Araghchi, l’operazione potrebbe essere stata condotta “sotto falsa bandiera”. «Israele potrebbe esserne responsabile», ha affermato, sostenendo che Tel Aviv starebbe cercando di distogliere l’attenzione dai propri attacchi contro obiettivi civili e di danneggiare i rapporti tra Iran e i suoi vicini.

Nel frattempo, Jeyhun Bayramov ha espresso un formale protesta all’Iran e ha condannato con fermezza l’attacco con droni, precisando che Baku si aspetta scuse ufficiali da Teheran.

In precedenza, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei aveva già dichiarato che negli Stati del Golfo Persico erano stati arrestati agenti del Mossad intenti a pianificare sabotaggi sotto falsa bandiera.



