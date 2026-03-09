Curdi iracheni rimangono neutrali: sfiducia negli USA e timori per la sicurezza

I curdi iracheni hanno deciso di rimanere neutrali nel conflitto sull’Iran, ha riportato Axios, citando funzionari del governo del Kurdistan. Affermano che la regione è riluttante a intervenire a causa della sfiducia negli Stati Uniti e del timore che Washington possa ritirare il suo sostegno in qualsiasi momento.

Le autorità curde dubitano inoltre che un cambio di regime in Iran sia possibile senza il dispiegamento di truppe. Riconoscono inoltre che la regione è praticamente indifesa contro potenziali attacchi: il Kurdistan non dispone di sistemi di difesa aerea e persino un attacco con un drone Shahed potrebbe causare gravi danni.

Fonte AnnaNews

