Il motivo della guerra all’Iran si chiama petrolio

DiAFV from TELEGRAM

Mar 9, 2026 #Iran, #Petrolio

«ORA CONTROLLIAMO LA MAGGIOR PARTE DEL MERCATO MONDIALE DEL PETROLIO E ABBIAMO CACCIATO CINESI E RUSSI DAL MEDIO ORIENTE», ha dichiarato un ospite in diretta televisiva negli Stati Uniti, rivelando le vere ragioni della guerra americana contro l’Iran: come sempre, è il petrolio.

«I cinesi finanziavano l’esercito iraniano e acquistavano il loro greggio scontato, soggetto a sanzioni. Ma questo è finito

Iran e Venezuela sono due dittature petrolifere che abbiamo rovesciato. Erano partner fidati di Russia e Cina. 

Ora controlliamo gran parte del mercato globale del petrolio e abbiamo espulso Pechino e Mosca dal Medio Oriente

Pechino e Mosca non hanno mosso un dito per aiutare il loro alleato a Teheran. Tutto il mondo lo sta vedendo

E tutti quei sistemi cinesi di difesa antimissile che avevano venduto agli ayatollah? Li abbiamo distrutti il primo giorno

“Made in China” — hai pagato, hai avuto quel che meritavi

Questa guerra sta andando bene. È in anticipo rispetto al piano, ma è ancora presto».


