AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: Washington teme una linea ancora più dura

DiL.M.

Mar 9, 2026 #Iran, #Mojtaba Khamenei

Foto Wikipedia

Il Consiglio degli Esperti iraniano avrebbe eletto Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema della Repubblica Islamica, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Fars.
Mojtaba Khamenei, 57 anni, è il secondo figlio di Ali Khamenei, la storica Guida Suprema dell’Iran scomparsa il 28 febbraio. Negli ultimi anni ha svolto un ruolo importante all’interno dell’ufficio della Guida Suprema ed è considerato una figura influente negli equilibri politici e religiosi del Paese.
Secondo diverse fonti, Mojtaba Khamenei intratterrebbe inoltre stretti rapporti con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran), uno degli apparati più potenti della Repubblica Islamica, elemento che potrebbe rafforzare ulteriormente il suo peso politico.
In passato avrebbe anche operato attivamente in Iraq, dove avrebbe contribuito a costruire una rete di contatti e rappresentanti legati all’influenza iraniana nel Paese.
La sua eventuale nomina alla guida della Repubblica Islamica rappresenterebbe un passaggio significativo nella leadership iraniana e potrebbe avere importanti ripercussioni sugli equilibri regionali e sui rapporti con l’Occidente, in particolare con gli Stati Uniti.
Al momento non sono arrivate conferme ufficiali complete da parte delle autorità iraniane, ma la notizia, diffusa inizialmente dall’agenzia Fars, è stata ripresa da diversi osservatori e media internazionali.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

Lavrov attacca gli Stati del Golfo: “Senza spina dorsale davanti a Washington”

Mar 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

LA CINA SI PREPARA A SOSTENERE L’IRAN – CNN

Mar 9, 2026 L.M.
Mondo

ALL’ATTACCO CON DRONI CONTRO L’AZERBAIGIAN POTREBBE ESSERE COINVOLTO ISRAELE

Mar 9, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: Washington teme una linea ancora più dura

Marzo 9, 2026 L.M.
Mondo

Lavrov attacca gli Stati del Golfo: “Senza spina dorsale davanti a Washington”

Marzo 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

ALL’ATTACCO CON DRONI CONTRO L’AZERBAIGIAN POTREBBE ESSERE COINVOLTO ISRAELE

Marzo 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Italia

Gli italiani spendono oltre 5 miliardi per le cure fuori casa: è la cifra più alta di sempre

Marzo 9, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: