AFV

Libera la tua mente

Mondo

Jiang Xueqin: “Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l’ordine globale”. Il video del 2024 torna virale

DiRed

Mar 9, 2026 #Jiang Xueqin, #USA

Foto Wikipedia

Mentre i missili cadono su Teheran e il mondo trattiene il fiato, c’è un uomo che tutto questo lo aveva già visto sedici mesi fa. Si chiama Jiang Xueqin, è uno storico, educatore e analista geopolitico di Pechino, e nel maggio 2024 tenne una conferenza destinata a diventare virale. La sua previsione? Donald Trump, se rieletto, sarebbe stato spinto verso una guerra con l’Iran da Israele, dall’Arabia Saudita e dalla necessità di riaffermare l’egemonia USA. Oggi quel video conta centinaia di migliaia di visualizzazioni e Jiang, che in pochi giorni ha superato i centomila iscritti, viene chiamato da alcuni il “Nostradamus cinese”.

L’analisi di Jiang descriveva nel dettaglio cosa sarebbe accaduto dopo i primi bombardamenti. Le truppe di terra statunitensi, spiegava, sarebbero finite in trappola, schiacciate dal territorio montuoso iraniano, dalla compattezza della popolazione e da problemi logistici insormontabili. Il paragone storico? L’invasione ateniese della Sicilia e i fallimenti USA in Vietnam. Di fronte alla sconfitta, prevedeva Jiang, gli Stati Uniti avrebbero potuto minacciare l’uso di armi nucleari, ma la Russia avrebbe posto una linea rossa, bloccando l’escalation e lasciando Washington in un vicolo cieco strategico.

https://www.instagram.com/reel/DVaTtf_js8q/?igsh=cWFwZWV0ZWFsZWN3

Naturalmente non mancano i detrattori. Su Reddit e altre piattaforme qualcuno lo definisce un visionario di parte, accusandolo di pregiudizio anti-americano. Ma i fatti sono testardi: aveva previsto il ritorno di Trump, aveva previsto l’escalation con l’Iran. Un utente nei commenti al video virale scrive: “Sono scettico su quello che dice, ma è il tipo che ha previsto questa guerra tre settimane fa”. Altri lo seguono dal 2023 e lo definiscono molto preparato.

Jiang però non parla solo di strategia militare. In questi giorni gira un suo passaggio che colpisce dritto al cuore del dibattito statunitense: “Ogni missile che vedete cadere in Iran avrebbe potuto essere speso per milioni di americani, per ridurre il debito, per la sicurezza nelle scuole, per i sistemi fognari, per pagare debiti medici e prestiti studenteschi, per ridurre il costo della vita, per finanziare la maternità e i congedi parentali. L’America ha abbastanza ricchezza per dare a ogni cittadino una casa pulita ed efficiente. È una scelta non farlo”.

E ancora: “La conoscenza base della storia ti dice che quando un impero è in declino e cerca di riaffermarsi attraverso conflitti esterni, va sempre male e finisce per accelerare il declino”.

A prescindere da cosa si pensi di Jiang Xueqin, la sua analisi costringe a fare domande che molti preferirebbero evitare. La guerra in Iran sarà una vittoria rapida o un pantano? I bombardamenti basteranno a piegare Teheran? E se serviranno truppe di terra, gli USA sono pronti a un altro Vietnam?

Jiang dice di no. Dice che le montagne iraniane divoreranno i soldati come divorarono quelli ateniesi a Siracusa. Dice che la Russia non permetterà una sconfitta totale del regime. Dice che alla fine Washington si troverà con le scorte esaurite, un nemico ancora in piedi e un impero che arretra su tutti i fronti

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-jiang_xueqin_gli_usa_perderanno_questa_guerra_e_cambier_per_sempre_lordine_globale_il_video_del_2024_torna_virale/45289_65643

Di Red

„Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio d'inventare l'avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire.“ — Thomas Sankara

Articoli correlati

Mondo

Lavrov attacca gli Stati del Golfo: “Senza spina dorsale davanti a Washington”

Mar 9, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: Washington teme una linea ancora più dura

Mar 9, 2026 L.M.
Mondo

ALL’ATTACCO CON DRONI CONTRO L’AZERBAIGIAN POTREBBE ESSERE COINVOLTO ISRAELE

Mar 9, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: Washington teme una linea ancora più dura

Marzo 9, 2026 L.M.
Mondo

Lavrov attacca gli Stati del Golfo: “Senza spina dorsale davanti a Washington”

Marzo 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

ALL’ATTACCO CON DRONI CONTRO L’AZERBAIGIAN POTREBBE ESSERE COINVOLTO ISRAELE

Marzo 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Italia

Gli italiani spendono oltre 5 miliardi per le cure fuori casa: è la cifra più alta di sempre

Marzo 9, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: