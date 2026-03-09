AFV

Libera la tua mente

Mondo

Lavrov attacca gli Stati del Golfo: “Senza spina dorsale davanti a Washington”

DiAFV from TELEGRAM

Mar 9, 2026 #Lavrov, #Medio oriente, #Monarchie, #USA

Il Ministro degli Esteri russo Lavrov denuncia gli Stati del Golfo privi di spina dorsale: “Molte monarchie arabe hanno dichiarato pubblicamente che la situazione non dovrebbe essere spinta verso una soluzione militare e che non permetterebbero l’uso del loro spazio aereo”.

“Ma quando tutto è iniziato, nonostante i vostri ripetuti appelli agli Stati Uniti e a Israele, avete condannato le azioni statunitensi e israeliane?”

“Avete condannato il bombardamento di 170 studentesse?”

“Ho sentito che anche il Bahrein sta pianificando di presentare una dimissione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con una formulazione simile a quella che hai appena menzionato, condannando l’aggressione iraniana senza dire una parola sulle azioni degli Stati Uniti e di Israele”

“È contro ogni logica”

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: Washington teme una linea ancora più dura

Mar 9, 2026 L.M.
Mondo

ALL’ATTACCO CON DRONI CONTRO L’AZERBAIGIAN POTREBBE ESSERE COINVOLTO ISRAELE

Mar 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

LA CINA SI PREPARA A SOSTENERE L’IRAN – CNN

Mar 9, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: Washington teme una linea ancora più dura

Marzo 9, 2026 L.M.
Mondo

Lavrov attacca gli Stati del Golfo: “Senza spina dorsale davanti a Washington”

Marzo 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

ALL’ATTACCO CON DRONI CONTRO L’AZERBAIGIAN POTREBBE ESSERE COINVOLTO ISRAELE

Marzo 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Italia

Gli italiani spendono oltre 5 miliardi per le cure fuori casa: è la cifra più alta di sempre

Marzo 9, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: