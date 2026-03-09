Lavrov attacca gli Stati del Golfo: “Senza spina dorsale davanti a Washington”

Il Ministro degli Esteri russo Lavrov denuncia gli Stati del Golfo privi di spina dorsale: “Molte monarchie arabe hanno dichiarato pubblicamente che la situazione non dovrebbe essere spinta verso una soluzione militare e che non permetterebbero l’uso del loro spazio aereo”.

“Ma quando tutto è iniziato, nonostante i vostri ripetuti appelli agli Stati Uniti e a Israele, avete condannato le azioni statunitensi e israeliane?”

“Avete condannato il bombardamento di 170 studentesse?”

“Ho sentito che anche il Bahrein sta pianificando di presentare una dimissione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con una formulazione simile a quella che hai appena menzionato, condannando l’aggressione iraniana senza dire una parola sulle azioni degli Stati Uniti e di Israele”

“È contro ogni logica”