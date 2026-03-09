L’ombra della guerra si allunga nell’Oceano Indiano: l’affondamento della IRIS Dena e il silenzio di Nuova Delhi

L’affondamento della fregata iraniana IRIS Dena al largo dello Sri Lanka, attribuito a un sottomarino statunitense, trasferisce l’escalation USA-Israele contro l’Iran fino all’Oceano Indiano. Tra timori di spillover regionale e critiche interne, l’India è accusata di un imbarazzante silenzio.

di Liu Xin (Global Times) – 6 marzo 2026

L’affondamento da parte degli Stati Uniti di una nave da guerra iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka, con oltre cento persone tra dispersi e morti, ha portato il conflitto mediorientale nell’Oceano Indiano, innescando reazioni internazionali e crescenti preoccupazioni per un’ulteriore estensione dell’operazione militare congiunta USA-Israele contro l’Iran. Allo stesso tempo, il governo indiano è finito sotto accusa per il proprio silenzio sulla vicenda, secondo quanto riportato dai media.

Un sottomarino statunitense ha affondato mercoledì la fregata iraniana IRIS Dena al largo dello Sri Lanka, con 32 marinai tratti in salvo e più di 100 tra dispersi e morti. L’episodio è stato il primo, dalla Seconda guerra mondiale, in cui un sottomarino americano ha attaccato un’unità di superficie, ha dichiarato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, secondo un servizio di Bloomberg pubblicato giovedì.

Il Dipartimento della Difesa statunitense ha rilanciato sul proprio account X, il 4 marzo, un video nel quale Hegseth afferma: «Nell’Oceano Indiano, un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana che pensava di essere al sicuro in acque internazionali. Invece è stata affondata da un siluro: morte silenziosa». Ha inoltre diffuso immagini video che sembrano mostrare un’imbarcazione prendere fuoco dopo l’impatto, con le onde che la circondano.

Le guardie costiere dello Sri Lanka hanno ricevuto una chiamata di soccorso dalla IRIS Dena alle 5:08 del mattino di mercoledì, con i membri dell’equipaggio sopravvissuti che hanno descritto un’esplosione. Trentadue superstiti, tutti gravemente feriti, sono stati trasportati al Galle National Hospital. Il ministro degli Esteri dello Sri Lanka Vijitha Herath ha dichiarato che 87 corpi sono stati recuperati dal mare. Più di 10 marinai risultano ancora dispersi, secondo un report di Al Jazeera.

Il presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ha annunciato giovedì che la marina avrebbe preso in custodia la seconda nave della marina iraniana e l’avrebbe trasferita nel porto nord-orientale di Trincomalee per metterla al sicuro, tra timori che possa essere presa di mira. Ha dichiarato che il suo governo ha tenuto consultazioni con funzionari iraniani e con il comandante dell’unità, secondo quanto riferito da Al Jazeera.

L’attacco statunitense sembra violare il principio di proporzionalità della “guerra giusta”, secondo cui l’uso della forza deve essere proporzionato al conflitto e agli obiettivi perseguiti. Sun Degang, direttore del Centro di Studi sul Medio Oriente dell’Università Fudan, ha dichiarato al Global Times che l’unità iraniana sarebbe stata al di fuori della zona di combattimento quando è stata affondata, con un bilancio pesante di vittime; la mossa è stata quindi interpretata come un superamento di limiti ragionevoli, capace di alimentare l’escalation e suscitare critiche e preoccupazione.

L’affondamento dell’unità iraniana ha attirato un’attenzione ancora maggiore. Bloomberg ha osservato giovedì che l’azione statunitense al largo dello Sri Lanka «porta l’approfondirsi della guerra in Medio Oriente alle porte dell’India», citando funzionari indiani in pensione secondo cui l’episodio «è stato imbarazzante per l’India e ha significato che la guerra è arrivata in un’area nella quale l’India tenta di presentarsi come partner di sicurezza preferenziale per Paesi più piccoli come lo Sri Lanka».

Anche un articolo del Guardian, pubblicato giovedì, ha riferito che «l’attacco con siluro ha sollevato interrogativi tra ex funzionari statunitensi su un possibile superamento del diritto internazionale» nel perseguire l’obiettivo di eliminare tutte le capacità militari iraniane.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha reagito duramente all’affondamento della fregata e ha richiamato l’India in un post su X, giovedì. Araghchi ha definito la nave «ospite della Marina indiana» e ha accusato gli Stati Uniti di aver compiuto «un’atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste iraniane». Ha sostenuto che l’unità sarebbe stata colpita «senza preavviso in acque internazionali» e ha concluso: «Segnatevelo: gli Stati Uniti rimpiangeranno amaramente il precedente che hanno creato».

Il governo indiano non ha risposto direttamente all’affondamento. In una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Alexander Stubb, giovedì, il primo ministro indiano Narendra Modi ha invocato dialogo e diplomazia per porre fine ai conflitti globali, dall’Ucraina all’Asia occidentale, secondo Bloomberg.

La nave iraniana aveva partecipato all’International Fleet Review e all’esercitazione navale multilaterale MILAN 2026, organizzate dalla Marina indiana nel porto di Visakhapatnam dal 15 al 25 febbraio. La IRIS Dena è stata vista in navigazione durante le esercitazioni in un post su X della Marina indiana del 17 febbraio. Un’altra immagine mostrava alcuni membri dell’equipaggio posare sul ponte con la bandiera iraniana sullo sfondo, secondo Associated Press.

Il silenzio del governo indiano ha scatenato critiche. Il leader dell’opposizione Rahul Gandhi ha contestato l’assenza di una reazione in un post su X, giovedì: «Il conflitto è arrivato nel nostro cortile, con una nave da guerra iraniana affondata nell’Oceano Indiano. Eppure il Primo ministro non ha detto nulla».

Kanwal Sibal, ex segretario agli Esteri dell’India, ha scritto su X giovedì che «la nave iraniana non sarebbe stata dove era se non l’avessimo invitata a partecipare alla nostra esercitazione Milan. Eravamo gli ospiti». Ha aggiunto che «mi si dice che, secondo il protocollo di questa esercitazione, le navi non possono trasportare munizioni. Era indifesa». Sibal ha sostenuto che «gli Stati Uniti hanno ignorato le sensibilità dell’India, poiché la nave si trovava in queste acque per un invito indiano». Pur precisando che l’India non è responsabile “politicamente o militarmente” dell’attacco, ha affermato che esiste una responsabilità «sul piano morale e umano».

L’ambasciatore iraniano in India, Mohammad Fathali, ha dichiarato ai giornalisti a New Delhi giovedì che non ci sono stati «negoziati» né «messaggi dall’India» sulla nave affondata. «Potete chiedere a loro [all’India]», ha aggiunto, secondo National News.

Il presidente del partito Congress, Mallikarjun Kharge, ha accusato il governo di aver «distrutto» la politica estera indiana costruita e seguita con cura dai governi succedutisi negli anni. «L’avventata abdicazione del governo Modi agli interessi strategici e nazionali dell’India è sotto gli occhi di tutti», ha scritto Kharge in un post su X.

L’incidente ha alimentato ulteriori critiche interne, perché molti in India vedono l’azione statunitense, avvenuta “a due passi” da Nuova Delhi, come un’umiliazione. Zhang Junshe, esperto di affari militari, ha dichiarato al Global Times che l’India cerca da tempo un ruolo più ampio sulla scena globale e ha ripetutamente espresso ambizioni di potenza regionale, se non globale. Tuttavia, la risposta diplomatica e militare attenuata non sostiene tali aspirazioni. Per anni molti strateghi indiani hanno definito l’Oceano Indiano «l’oceano dell’India», eppure un attacco in quell’area, vicino alle acque circostanti l’India, è avvenuto senza una reazione chiara da parte di New Delhi, ha osservato Zhang.

Il media indiano News18 ha scritto che «per l’India, l’affondamento è un incubo diplomatico e di sicurezza», aggiungendo che l’episodio costringe Nuova Delhi in un angolo difficile: bilanciare il partenariato strategico crescente con gli Stati Uniti con la necessità di evitare che l’Oceano Indiano diventi un terreno di gioco per guerre altrui. Un articolo di Al Jazeera di venerdì, titolato «Come l’affondamento statunitense della nave da guerra iraniana ha bucato le pretese di Modi di essere “guardiano”», ha affermato che l’India si vede come fornitore di sicurezza nell’Oceano Indiano, ma mercoledì «non è riuscita a salvare nemmeno il proprio ospite».

Giulio Chinappi – World Politics Blog