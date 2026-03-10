Dubai rischia la crisi alimentare: scorte di prodotti freschi per soli 10 giorni

STEFAN PAUL, AMMINISTRATORE DELEGATO DI UNA DELLE PIÙ GRANDI AZIENDE LOGISTICHE AL MONDO, HA DICHIARATO CHE «A DUBAI RESTANO SCORTE DI PRODOTTI FRESCHI PER CIRCA 10 GIORNI» – SRF

In un’intervista ai media svizzeri SRF, ha sottolineato che attualmente circa il 18% della capacità globale di trasporto aereo è fuori uso. Secondo lui, ciò potrebbe causare ritardi significativi nelle consegne. In particolare, ha spiegato che la logistica nei Paesi del Golfo Persico è quella più colpita: porti e aeroporti nella regione sono praticamente fermi.

«A Dubai restano scorte di prodotti freschi per circa dieci giorni. Dato che quasi tutto viene importato, i prodotti freschi potrebbero rapidamente diventare merce scarsa».

Quali alternative esistono per rifornire Dubai?

«Si potrebbero inviare merci in aereo in Arabia Saudita e poi trasportarle via terra con camion — i confini sono aperti. Ma bisogna capire le proporzioni: una sola nave portacontainer trasporta circa 20.000 container. È impossibile noleggiare abbastanza camion per compensare un volume del genere. Se la situazione dovesse prolungarsi, i disagi diventeranno inevitabili».



Telegram| X| Web| RETE Info Defense