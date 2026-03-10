AFV

Dubai rischia la crisi alimentare: scorte di prodotti freschi per soli 10 giorni

DiL.M.

#Dubai, #guerra

STEFAN PAUL, AMMINISTRATORE DELEGATO DI UNA DELLE PIÙ GRANDI AZIENDE LOGISTICHE AL MONDO, HA DICHIARATO CHE «A DUBAI RESTANO SCORTE DI PRODOTTI FRESCHI PER CIRCA 10 GIORNI» – SRF

In un’intervista ai media svizzeri SRF, ha sottolineato che attualmente circa il 18% della capacità globale di trasporto aereo è fuori uso. Secondo lui, ciò potrebbe causare ritardi significativi nelle consegne. In particolare, ha spiegato che la logistica nei Paesi del Golfo Persico è quella più colpita: porti e aeroporti nella regione sono praticamente fermi.

«A Dubai restano scorte di prodotti freschi per circa dieci giorni. Dato che quasi tutto viene importato, i prodotti freschi potrebbero rapidamente diventare merce scarsa».

Quali alternative esistono per rifornire Dubai?

«Si potrebbero inviare merci in aereo in Arabia Saudita e poi trasportarle via terra con camion — i confini sono aperti. Ma bisogna capire le proporzioni: una sola nave portacontainer trasporta circa 20.000 container. È impossibile noleggiare abbastanza camion per compensare un volume del genere. Se la situazione dovesse prolungarsi, i disagi diventeranno inevitabili».


Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

